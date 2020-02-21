"Gezi davası kararı gerçekleri asla değiştirmez"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Gezi davası kararı gerçekleri asla değiştirmez"

İHA

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu, KÜSİDAP) 'Gezi Parkı olayları kararı'na tepki gösterdi.

"Gezi davası kararı gerçekleri asla değiştirmez"

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu, KÜSİDAP) 'Gezi Parkı olayları kararı'na tepki gösterdi.
Cuma Namazı çıkışı Ulu Cami önünde toplanan platform üyeleri, kararın aslı gerçekleri değiştirmeyeceğini ifade ettiler.
Platform adına hazırlanan basın açıklamasını Diyanet SenKütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban okudu.
Kocaçoban, "Kahramanları hain, hainleri kahraman gösterenlere tarihin hiçbir döneminde prim vermeyen, değerlerine, istiklal ve istikbaline ölümüne bağlı yürekli insanların evlatları. Ülkemizin ağırlıklarından kurtulup gerçek gündemine dönmesi, halkının refahını artırıp demokratik ve huzurlu bir sosyal hayatın tesis edilmesi, İMF’ye borçların ödenmesi küresel aktörleri ve onların içimizdeki iş birlikçilerini rahatsız etti. 2013 yılı Mayısı’nda yerinden taşınan birkaç ağacı gerekçe gösterip Toplumsal Kaos yaratma çabasına giren iş birlikçilerin yargılandığı ve toplumun Gezi Davası diye bildiği dava ile ilgili 18 Şubat günü bir karar açıklandı. Yağmalanan, yakılan yıkılan dükkanlar, resmi araçlar, kastedilen huzur ve refah seviyesi, ölen ve yaralanan insanlar unutulmuş olacak ki verilen karar toplu bir beraat kararı. Milletin gördüğünü, bildiğini görmeyen, bilmeyen bu kararı milletin vicdanı hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Milletimizin gözünde Gezi Olayları tıpkı askeri darbe gibi, tıpkı terör gibi alçak bir
saldırıdır. Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi Kalkışması milletimizin gözünde amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir" ifadelerini kullandı.

"Ortalığı yakıp yıkmak, terör propagandası yapmak asla meşrulaştırılamaz"

Gezinin devlete karşı bir kalkışma olduğunu belirten Kocaçoban, "18 Şubat 2020 tarihinde yaşanan Gezi davası kararı, bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Gezi devlete ve millete karşı sivil bir kalkışma halini almıştır. Kendilerini 'Aydınlık gençler' olarak tanıtan ama ülkeyi karanlığa gömmeyi arzulayanların maşası haline gelen aldatılmış gençlerimiz eliyle milli birliğimiz, sosyal yapımız, ülkemizin büyük hedefleri, büyük yatırımları kastedilmiştir. Bu aldatılma öyle bir boyuta taşınmıştır ki son 18 yılda milyonlarca ağaç ve fidanı toprakla buluşturmuş bir yönetime yeşil düşmanı yaftası yapıştırma çabasına girilmiştir. Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 1725 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Yerinden taşınacak birkaç ağaç bahane edilerek PKK terör örgütünün oyuncağı bir kişinin çağrısı ile Taksim’de ve ülkemizin farklı illerinde vandallığa karışanlara söylüyoruz ki; bu hadisenin en küçük bir masum tarafı yoktur. Bu kalkışmanın çığırtkanları ciddi anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tiplerdir. Bir manevra ile işte bu tipleri 18 Şubat’ta aklamaya, beraat ettirmeye kalktılar. Kim bu beraat ettirilenler. Koçların gölgesinde, Gezi Parkı'nda devrim hayalleri görenler, her yeri ateşe vererek Gezi darbesi yapmaya çalışanlar. Hepsi de aklandı. Darbe girişimi aklandı. Eğer bu yargı 1725 Aralık'ı, 15 Temmuz'u da aklarsa bilin ki, ülke darbe yiyor demektir. 2013'te IMF'ye borcumuz bitti, her bakımdan göz kamaştırıyordu. Türkiye günler sonra sokakları karıştırdılar, yaktılar, yıktılar, yağmaladılar.Millete, devlete, ekonomiye büyük zararlar verdiler. Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolarken dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları bulmuştur. Dip yapmış faizler ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya
başlamıştır. İşsizliğin çift haneye çıkması da enflasyonun zıplaması da aynı dönemde yaşanmıştır. Birileri bu ihaneti aklamaya çalışıyor. Gezi, darbe girişimidir ve vandallıktır. Zulüm 1453 de başladı diyenler, ecdadından haberi olmayan cahil, kimliksiz ve
kişiliksiz bir güruhtur. Mesele ağaç olsaydı bu kadar yıkım, yağma ve şiddet olmazdı. Yıkımın adresi olan gezi parkı, tarihe düşülen kara bir lekedir ve verilen karar bunu milletin vicdanında değiştirmeyecektir. Ortalığı yakıp yıkmak, terör propagandası yapmak asla meşrulaştırılamaz. Sokakları yangın yerine çevirenleri, polisimize kalkan elleri, irademizi yok saymak isteyenleri, yaşanan vandalizmi unutmadık, unutmayacağız. Her şey dün gibi aklımızda. Gezi Hareketi bir darbe girişimiydi. Bu millete karşı işlenmiş bir ihanetti. Bugün Gezi ihanetine hak verenler yarın 15 Temmuz kanlı darbe girişimine de hak
vereceklerdir.Türk milleti eğilmez.Türkiye yenilmez" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demirci: "Yeni Hükümet Konağı Pazarlar'a hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Demirci: "Yeni Hükümet Konağı Pazarlar'a ...
Kütahya ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Kütahya ilaçlanıyor
Kütahya'da KVKK semineri
YEREL HABERLER Kütahya'da KVKK semineri
Hisarcık’ta ilkokul öğrencilerine yetenek taraması
YEREL HABERLER Hisarcık’ta ilkokul öğrencilerine yetenek taraması
Ormanda 'İş güvenliği' tatbikatı
YEREL HABERLER Ormanda 'İş güvenliği' tatbikatı
Otizmli Fatma Kader Umre'ye gitti
YEREL HABERLER Otizmli Fatma Kader Umre'ye gitti
Hisarcık ÇPL’de "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği
YEREL HABERLER Hisarcık ÇPL’de "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" ...
Gazi Nedim Şen'e ziyaret
YEREL HABERLER Gazi Nedim Şen'e ziyaret
Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar ...
Başkan Doğan'dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Doğan'dan esnaf ziyareti
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün araç filosu güçleniyor
YEREL HABERLER Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün araç filosu ...
Domaniç Ortaokulu'na kütüphane
YEREL HABERLER Domaniç Ortaokulu'na kütüphane
Öğrencilere oyunlarla trafik kuralları öğretiliyor
YEREL HABERLER Öğrencilere oyunlarla trafik kuralları öğretiliyor
DPÜ’de 'Akademik İntihali Önleme' eğitimi
YEREL HABERLER DPÜ’de 'Akademik İntihali Önleme' eğitimi
DPÜ’de oryantasyon etkinlikleri
YEREL HABERLER DPÜ’de oryantasyon etkinlikleri
Aile ekonomisine katkı için kurs
YEREL HABERLER Aile ekonomisine katkı için kurs
Kütahya’da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Babaanne, dede ve torun her gün birlikte okuyor
YEREL HABERLER Babaanne, dede ve torun her gün birlikte okuyor
Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli ...
Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli ...
Talha Kabadayı, Türkiye Şampiyonu
YEREL HABERLER Talha Kabadayı, Türkiye Şampiyonu
CHP'li Şahbaz, mazbatasını aldı
YEREL HABERLER CHP'li Şahbaz, mazbatasını aldı
Kütahya'dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen
YEREL HABERLER Kütahya'dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen
Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu
YEREL HABERLER Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X