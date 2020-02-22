Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj ve park bahçe desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş Belediye olan Emet Belediyesine, park bahçe düzenleme ve şehir peyzaj çalışmalarında Bursa Büyükşehir'in uzman ekipleri destek veriyor.

Park ve bahçelerin arazi yapısını inceleme, park bahçe düzenleme, proje oluşturma gibi konular için Bursa büyükşehir belediyesinden Ziraat Mühendisi Ebru Tetik, Peyzaj Mimari Burcu Elöve, Emet ilçesine geldiler.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve belediye fen işleri teknik ekiplerince şehir içi park bahçeleri ve park yapılabilecek alanları dolaşan heyet fikir alışverişinde bulundu. Çalışmalar kapsamında mevcut park ve bahçelerin bakım ve güzelleştirilmesi yanında yeni park sahalarının tespit edilerek yapımı için projelendirilmesi hedefleniyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kardeş belediye Bursa büyükşehir belediyesinin uzman kadrolarından her konuda istifade ettiklerini, peyzaj mimarı konusunda da büyükşehir belediyesinin malzeme teknik destek vereceğini belirterek, destekleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş’a teşekkür etti.

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