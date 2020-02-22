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Öğrenciler velileriyle hergün yarım saat evde kitap okuyor

İHA

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için veliler ve öğrencilerin evlerinde hergün yarım saat kitap okuduğu bildirildi.

Öğrenciler velileriyle hergün yarım saat evde kitap okuyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için veliler ve öğrencilerin evlerinde hergün yarım saat kitap okuduğu bildirildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için velilerimizinde destegi ile "Hem evde hem okulda okuyorum" projesi ilçemiz Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından başlatıldı. Velilerimiz evde her gün yarım saat cocuklarıyla birlikte kitap okuyarak onlara destek oluyor. Velilerimiz okul idaresinin kendileri için seçtikleri kitapları okuyorlar. Projeyi hayata geçiren okul idaresine, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz'' dedi

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