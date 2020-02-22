Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

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Kütahya'nın Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından jandarma binasına yapılan traverten kaplama, boya, alçı, gibi kapsamlı tadilat işlerinden dolayı işçilere teşekkür plaketi verildi.

Emet Jandarma Komutanlığı tarafından Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a, verdiği işçi desteği dolayısıyla teşekkür edilirken, düzenlenen törenle hizmet veren Emet Belediyesi işçilerine Jandarma Komutanı tarafından birer şükran plaketi verildi.

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