Hisarcık’ta öğrencilere “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” konulu seminer

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hisarcık’ta öğrencilere “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” konulu seminer

İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 8. ve 12. Sınıf öğrencilerine Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Motivasyon Otobüsü projesi kapsamında "Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi" konulu seminer verildi.

Hisarcık’ta öğrencilere “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” konulu seminer

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 8. ve 12. Sınıf öğrencilerine Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Motivasyon Otobüsü projesi kapsamında “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” konulu seminer verildi.
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda 8. ve 12. sınıf öğrencilerine DPÜ Simav Meslek Yüksekokulu akademisyeni Öğr. Gör. Kudret Armağan'ın yürüttüğü özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Motivasyon Otobüsü projesi kapsamında “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” konulu seminer gerçekleştirildi.
Motivasyon seminerinin başlangıcında öğrenciler kendilerine verilen balonlara tüm streslerini doldurup şişirdiler, daha sonra stres dolu balonlar patlatıldı.
Seminerde motivasyon kaynağının annesi olduğuna vurgu yapan Kudret Armağan,” Annem her zaman bana,” Ayağına taş değmesin oğlum ” diye dua eder. Ailenizin kıymetini bilin. Onlardan ilham alın. Belki sizin yaşlarda anne babanın kıymeti fazla bilinmiyor, ama benim yaşlara geldiğinizde anne babanın kıymetini daha iyi anlayacaksınız” dedi.
Armağan, verdiği motivasyon eğitimiyle, öğrencilerin hayata karşı farkındalık düzeylerini arttırmak, motive etmek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi.
Başarı için gerekli olan ölçütler ve insan beyninin algılamadaki farklı yönlerin ön plana çıkarıldığı seminer sonunda Kaymakam Buğra Karadağ, Kudret Armağan'a teşekkür ederek, günün anısına plaket verdi.
Motivasyon Seminerine Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürleri Mehmet Ali Özdemir ve Murat Eskiakgün ile Okul Müdürleri, öğretmen ve 250 öğrenci katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci gerçekleştirdiği seminerden dolayı Kudret Armağan'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

''Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılmalı"
YEREL HABERLER ''Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler ...
Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi
Simav’da Gaziantep'in yöresel ürünleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Simav’da Gaziantep'in yöresel ürünleri tanıtıldı
Şaphane ilçesine mahalle ve köyleri gösteren yön levhaları
YEREL HABERLER Şaphane ilçesine mahalle ve köyleri gösteren yön ...
Öğrenciler velileriyle hergün yarım saat evde kitap okuyor
YEREL HABERLER Öğrenciler velileriyle hergün yarım saat evde kitap ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj ve park bahçe desteği
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj ve park bahçe ...
Öğrenci velilerine "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı
YEREL HABERLER Öğrenci velilerine "Bağımlılıkla Mücadele" ...
Ölümlü trafik kazaları yüzde 18 azaldı
YEREL HABERLER Ölümlü trafik kazaları yüzde 18 azaldı
Kütahya İŞKUR, hizmet noktalarını bilgilendirdi
YEREL HABERLER Kütahya İŞKUR, hizmet noktalarını bilgilendirdi
Kütahya İl Özel idaresi üreticinin yanında
YEREL HABERLER Kütahya İl Özel idaresi üreticinin yanında
"Gezi davası kararı gerçekleri asla değiştirmez"
YEREL HABERLER "Gezi davası kararı gerçekleri asla değiştirmez"
Başkan Demirci: "Yeni Hükümet Konağı Pazarlar'a hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Demirci: "Yeni Hükümet Konağı Pazarlar'a ...
Kütahya ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Kütahya ilaçlanıyor
Kütahya'da KVKK semineri
YEREL HABERLER Kütahya'da KVKK semineri
Hisarcık’ta ilkokul öğrencilerine yetenek taraması
YEREL HABERLER Hisarcık’ta ilkokul öğrencilerine yetenek taraması
Ormanda 'İş güvenliği' tatbikatı
YEREL HABERLER Ormanda 'İş güvenliği' tatbikatı
Otizmli Fatma Kader Umre'ye gitti
YEREL HABERLER Otizmli Fatma Kader Umre'ye gitti
Hisarcık ÇPL’de "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği
YEREL HABERLER Hisarcık ÇPL’de "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" ...
Gazi Nedim Şen'e ziyaret
YEREL HABERLER Gazi Nedim Şen'e ziyaret
Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar ...
Başkan Doğan'dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Doğan'dan esnaf ziyareti
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün araç filosu güçleniyor
YEREL HABERLER Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün araç filosu ...
Domaniç Ortaokulu'na kütüphane
YEREL HABERLER Domaniç Ortaokulu'na kütüphane
Öğrencilere oyunlarla trafik kuralları öğretiliyor
YEREL HABERLER Öğrencilere oyunlarla trafik kuralları öğretiliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X