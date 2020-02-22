Kütahya’da Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri toplantısı

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Kütahya’da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Başkanlığında Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda yapılan toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri ile 2023 Eğitim Vizyonu çalışmalarının durum değerlendirmesi yapıldı.

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