YAŞADIĞI Lojmanın 5'inci katından düşüp hayatını kaybeden İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu´nda öğretim görevlisi olan Burcu Demir, Kütahya´da toprağa verildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu´nda öğretim görevlisi olan Burcu Demir, yaşadığı lojmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Demir´in cenazesi İstanbul´da yapılan otopsinin ardından memleketi Kütahya´ya getirildi. Burcu Demir, Atakent Mahallesi Aksa Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Sultanbağı Mahallesi'ndeki Sultanbağı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demir´in cenazesine ailesi, yakınları, İstanbul´da birlikte görev yaptığı arkadaşları ile öğrencileri katıldı.
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