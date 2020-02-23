Hisarcık’ta kazanım değerlendirme sınavı yapıldı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 8. sınıflara yönelik "Kazanım Değerlendirme Sınavı" yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen “Kazanım Değerlendirme Sınavına” ilçede öğrenim gören 120 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin durumlarını görmek, gelişimlerini izlemek ve eksikliklerini tespit edip önlem almak bakımından oldukça faydalı olan deneme sınavlarının öğrencileri gerçek sınav ortalamalarına hazırladığını ifade ettiler.

Sınav sonunda öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla okul bahçesinde piknik yapıldı.

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