Asırlık 'Oda kültürü' geleneği

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, asırlardır gelenek halinde devam eden oda sohbetlerinde köylerin sorunları ve talepleri konuşuluyor

Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ''AK Parti Kütahya Milletvekilimiz İshak Gazel ve AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Ahmet Şahan ile beraber Aslanapa Ada köyümüzde hemşehrilerimiz ile istişare edip asırlardır devam eden 'Oda kültürü' muhabbetine katıldık.İlçemize ve köylerimize yapılan hizmetlerde bugüne kadar her zaman yakın ilgisini gördüğümüz milletvekilimize, bundan sonra yapılmasını isteğimiz konular ile ilgili girişimleri için müteşekkiriz. Köylülerimizin taleplerini ve sorunlarını sohbet eşliğinde dinledik. Misafirperverliklerinden dolayı Ada Köyü muhtarı ve Ada köylü hemşehrilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

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