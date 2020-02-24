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Öğrencilere mesleğini anlattı

İHA

Kütahya AyselSelahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'nin yönetici ve öğrencileri, Emet Kaymakam Hasan Çiçek'i ziyaret etti.

Öğrencilere mesleğini anlattı

Kütahya AyselSelahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'nin yönetici ve öğrencileri, Emet Kaymakam Hasan Çiçek’i ziyaret etti.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’in daha önce ziyarette bulunduğu Kütahya AyselSelahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'nden Okul Müdürü Ahmet İren, Müdür Yardımcısı Kemal Soygür ve bir grup öğrenci Kaymakm Çiçek'e iadei ziyarette bulundu.
Okul olarak vizyonlarının geleceğin yöneticilerini yetiştirmek olduğunu belirten Okul Müdürü Ahmet İren, ''Kaymakamlık mesleği ile ilgili bilgiler almak için öğrencilerimizle birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Kaymakam Çiçek’ten bilgi istirhamında bulunduk'' dedi.
Kaymakam Çiçek, mülki idare amiri sıfatı ile icra ettiği kaymakamlık mesleği hakkındaki bilgi ve birikimlerini, tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak, onlara çok çalışmalarını, hedeflerini yüksek tutmalarını öğütleyerek, kolaylıklar ve başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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