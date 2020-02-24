Halime Atasoy, il birincisi oldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde 'QBitz Oyunu'nda il birinciliği elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya İl Elemelerinde Cumhuriyet İlkokulunu Alperen Çayır, Ahmet Efe Baran, Halime Atasoy ve Sinem Şen temsil etti.

Yarışmada Halime Atasoy QBitz Oyunu'nda il birincisi olurken, Sinem Şen Equilibrio oyununda il üçüncüsü oldu.

QBitz oyununda il birincisi olan Halime Atasoy, 789 Nisan tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finallerinde Kütahya’yı temsil edecek.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde dereceye giren öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, elde ettiği il birinciliği ile Antalya'da düzenlenecek Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finallerinde Kütahya’yı temsil edecek olan Halime Atasoy’a başarılar diledi.

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