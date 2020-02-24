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Türkmen Dağı'ndaki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

DHA

KÜTAHYA´da bin 826 metre rakımlı ve kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi bulan Türkmen Dağı eteklerindeki Lütfiye köyünde, gönüllü olarak dağa çıkan köylüler, yaban hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakıyor. Bölgede nadir olarak görülen kızıl geyikler ise beslendikleri sırada Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bırakılan fotokapan ile görüntülendi.

KÜTAHYA´da bin 826 metre rakımlı ve kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi bulan Türkmen Dağı eteklerindeki Lütfiye köyünde, gönüllü olarak dağa çıkan köylüler, yaban hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakıyor. Bölgede nadir olarak görülen kızıl geyikler ise beslendikleri sırada Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bırakılan fotokapan ile görüntülendi.
Kütahya ve Eskişehir arasındaki Türkmen Dağı eteklerindeki Lütfiye köyünde, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla köylüler gönüllü olarak dağa çıkıp, doğaya yem bırakıyor. Lütfiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, Türkmen Dağı'nda yaklaşık 500 kızıl geyik bulunduğunu söyledi. Yaban hayvanların aç kalmaması için köylülerin gönüllü olarak çalıştığını anlatan Altıntaş, "Yaban hayvanlarının kış şartlarında zahmet çektiği aç kaldığı için kendi imkanlarımız ile yonca ve yem dağıtıyoruz. Milli Parklar Müdürlüğü´nün fotokapanları tarafından hayvanların gezindiği yerlerin tespit edilmesinin ardından ağırlık o bölgelerdeki tavşan, kızıl geyik, yaban domuzu gibi bütün hayvanlara köy olarak yardım ediyoruz ve yem dağıtıyoruz. Bunu her kış yaparız. Kış şartları başladıktan itibaren çalışıyoruz. Ormanın ulaşamadığı yerlere traktörlerimiz ile ulaşıyoruz. Türkmen Dağı'nın Türkmen Baba mevki olan bin 800 rakımda kızıl geyiklerin bol olduğu mevkideyiz doğaya yem bırakıyoruz" dedi.
Köylülerden Mehmet Kara ise yaban hayvanlara mümkün olduğunca yem desteği vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Lütfiye köyündenim, burası oldukça yüksek ve kışlar çok çetin geçiyor. Yaban hayvanlarını aç bırakmamak için buralara balyalar, yiyecekler ve kuşlara yem atıyoruz. Köy muhtarımızın çağırması ile komşularımızla birlikte toplanıp buraya gelerek yemleme yapıyoruz" diye konuştu.
BESLENME ANLARI FOTOKAPANDA
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kütahya Şube Müdürlüğü de kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya yem bırakma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bırakılan yemlerin yaban hayvanları tarafından tüketilmesi ise kameralara yansıdı. Dağın eteklerine kurulan fotokapanlara yansıyan görüntülerde Şube Müdürlüğü ekiplerinin bıraktığı yemlerin kızıl geyik ve yaban tavşanı gibi yaban hayvanlarınca tüketildiği görüldü. DKMP Kütahya Şube Müdürlüğü´nce, son 2 ayda yoğun kış ve kar nedeniyle Türkmen Dağı eteklerine 10 bin 480 kilo yonca balyası, 7 bin 850 kilo buğday ile 750 kilo pazar artığı bıraktığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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