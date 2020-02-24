Kütahya 1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında yarış kızıştı

Kütahya 1. Amatör Küme playoff grubu maçlarında Süper Amatöre çıkabilmek için mücadele veren 5 takımdan üçü 10 puanla ilk 3 sırayı paylaştı.

Bir maç eksiğiyle 10 puanla lider durumda olan Çavdarhisarspor, Çitgöl Sazlıksporun ligden çekilmesi nedeniyle 30 galip sayılırken, 2. sıradaki Tavşanlı Tunçbilek Belediyespor Domaniç Muratlıspor’u 10 mağlup etti. 3. sırada yer alan Hisarcık Belediyespor ise konuk ettiği Kütahya Çayırbaşısporu üstün bir oyun sonucu İsmail Öztürk’ün 3, İbrahim Sisokko’nun 1 golüyle 41 mağlup etti ve liderle aynı puana gelerek üç takımın çıkacağı Süper Amatör'e çıkma şansını arttırdı.

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