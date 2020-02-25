Peşin alınan gaza fatura Kütahya’da doğal gaz dağıtım şirketinin ’kartlı-ön ödemeli müşterilerine peşin olarak aldıkları gaza zam yansıtarak fatura göndermesi’ tepkiyle karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Peşin alınan gaza fatura Kütahya’da doğal gaz dağıtım şirketinin ’kartlı-ön ödemeli müşterilerine ...

İHA

Kütahya'da doğal gaz dağıtım şirketinin 'kartlıön ödemeli müşterilerine peşin olarak aldıkları gaza zam yansıtarak fatura göndermesi' tepkiyle karşılandı.

Peşin alınan gaza fatura Kütahya’da doğal gaz dağıtım şirketinin ’kartlı-ön ödemeli müşterilerine peşin olarak aldıkları gaza zam yansıtarak fatura göndermesi’ tepkiyle karşılandı

Kütahya’da doğal gaz dağıtım şirketinin ’kartlıön ödemeli müşterilerine peşin olarak aldıkları gaza zam yansıtarak fatura göndermesi’ tepkiyle karşılandı.
Kent Merkezi Sevgi Yolu üzerinde toplanan Kütahya Tüketici Hareketi Şubesi yetkilileri, tüketiciyi mağdur eden yanlıştan bir an önce dönülmesi için imza kampanyası başlatıp, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Derneğin düzenlediği kampanyasına destek veren vatandaşlar, durumu isyan etti. Vatandaşlar, "Doğal gazın pahalılığının yanı sıra, doğal gaza gelen zammın daha önce alınan gaza yansıtılması veya gazın bir kısmına el konulması kabul edilemez. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir" dediler.
Kütahya Tüketici Hareketi Genel Başkanı Cüneyt Köşe, yönetmeliğin değiştirilmesiyle mağduriyetin ortadan kalkacağını ifade etti. Köşe, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 29 Temmuz 2018 tarih ve 30493 sayılı Resmi Gazete’de ’Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayınlanmıştı. Bu Yönetmelik ile ilgili olarak da EPDK tarafından bir açıklama yapılmıştı. Gerek Yönetmelik gerekse EPDK’nın açıklaması incelendiğinde ve o tarihten bugüne tüketicilerin yaşadığı sorunlara bakıldığında, kartlıön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler cezalandırılmakta ve cezalandırılmaya devam edilmektedir. Buna göre, kartlıön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketicilerin peşin olarak aldığı doğal gaza daha sonra gelen zam yansıtılmakta veya gazın bir kısmına el konulmaktadır. EPDK’nın bu Yönetmeliği, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a, Borçlar Kanunu’na, temel hukuk ilkelerine, tüketici haklarına ve diğer ilgili yasalara aykırıdır. Çünkü, tüketicinin daha önce aldığı bir mala daha sonra yapılacak zam yansıtılamaz veya malın bir kısmına el konulamaz. Anlaşılmakta ve görülmektedir ki, EPDK doğal gaz firmalarının isteğine göre hareket etmekte, hukuku, yasaları ve tüketici haklarını hiçe saymaktadır. EPDK’nın bu uygulaması yasal bir soygundur. Kış koşullarında ve soğuk mevsim günlerinde daha çok doğal gaz tüketilmesi nedeniyle, özellikle, dar gelirli ve yoksul tüketiciler çok büyük sıkıntı ve zorluk çekmektedirler.Doğal gazın pahalılığının yanı sıra, doğal gaza gelen zammın daha önce alınan gaza yansıtılması veya gazın bir kısmına el konulması tüketicilerin ekonomik yönden mağdur olmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, dar gelirli ve yoksul tüketicilerin önemli bir kesimi de kış koşullarında gelirlerinin çok düşük olması ya da parasızlıktan dolayı, zorunlu olarak doğal gaz kullanımını kesmeleri ya da kısmaları nedeniyle çocuklarıyla birlikte hastalanmaktadırlar. Bugüne kadar, kartlı ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler başta olmak üzere, doğal gaz kullanan tüketiciler hiç bu kadar mağdur ve perişan edilmemişti" diye konuştu.

"Erdoğan ve Kütahya milletvekillerinden destek bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Cüneyt Köşe, "Kartlıön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketicilerin peşin olarak aldığı doğal gaza daha sonra gelen zammın yansıtılmasını düzenleyen “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikin iptali ve tüketicilerin ödedikleri haksız bedellerin doğal gaz dağıtım şirketlerince tüketicilere ödenmesi için Cumhurbaşkanına, Enerji Bakanına ve milletvekillerine tüketiciler tarafından gönderilmek üzere Tüketici Hakları Derneği olarak, dilekçe kampanyası başlattık. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ve Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Erbaş ve Ali Fazıl Kasap’tan bu hukuk dışı ve tüketici haklarına aykırı olan yönetmeliğin iptali ile birlikte tüketicilerden haksız yere alınan bedellerin tüketicilere ödenmesi konusunda gereğini yapmalarını diliyor ve bekliyoruz. Mağdur olan tüm tüketicilerin bu kampanyaya katılması ve destek vermesi çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte, tüm sendikalardan, emekli örgütlerinden, meslek örgütlerinden ve derneklerden bu kampanyamıza destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik mucitlerin yarışma heyecanı
YEREL HABERLER Minik mucitlerin yarışma heyecanı
Valilikte Halk Günü
YEREL HABERLER Valilikte Halk Günü
"Vergi vermek bir vatandaşlık görevi"
YEREL HABERLER "Vergi vermek bir vatandaşlık görevi"
Rüstem Paşa Medresesi'nde ders
YEREL HABERLER Rüstem Paşa Medresesi'nde ders
Pazarlar'a Diyanet Gençlik Merkezi
YEREL HABERLER Pazarlar'a Diyanet Gençlik Merkezi
Emet okuyor
YEREL HABERLER Emet okuyor
Belediyeden cenaze hizmeti
YEREL HABERLER Belediyeden cenaze hizmeti
"Vergi bilinci son derece önemli''
YEREL HABERLER "Vergi bilinci son derece önemli''
Kütahya'daki biyolojik çeşitliliğin envanteri çıkartılacak
YEREL HABERLER Kütahya'daki biyolojik çeşitliliğin envanteri ...
Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’Hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ...
Rektör Uysal’dan BOREN ve NATEN’e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Uysal’dan BOREN ve NATEN’e ziyaret
Zeka oyunlarında ikinci olan öğrenci ödüllendirildi
YEREL HABERLER Zeka oyunlarında ikinci olan öğrenci ödüllendirildi
Emniyet Amiri Çetinel, görevine başladı
YEREL HABERLER Emniyet Amiri Çetinel, görevine başladı
Hayırsever iş adamı cami yaptırıyor
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamı cami yaptırıyor
Kur artışı, traktör satışlarını etkilemiyor
YEREL HABERLER Kur artışı, traktör satışlarını etkilemiyor
Kütahya 1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında yarış kızıştı
YEREL HABERLER Kütahya 1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında ...
Türkmen Dağı'ndaki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Türkmen Dağı'ndaki kızıl geyikler fotokapanla ...
"Okuduğumuzu anlama konusunda da oldukça gerideyiz"
YEREL HABERLER "Okuduğumuzu anlama konusunda da oldukça gerideyiz"
DPÜ Rektör Yardımcısı Aydın: "Dumlupınar'ın 100. yılına 100 proje'
YEREL HABERLER DPÜ Rektör Yardımcısı Aydın: "Dumlupınar'ın 100. ...
Yetimler için konser
YEREL HABERLER Yetimler için konser
Pazarlarspor'dan 6 maçta 6 galibiyet
YEREL HABERLER Pazarlarspor'dan 6 maçta 6 galibiyet
Hisarcık’ta şifa deposu Kumkuat meyvesi ilk defa tezgahlarda
YEREL HABERLER Hisarcık’ta şifa deposu Kumkuat meyvesi ilk defa ...
Umre yolcuları dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Umre yolcuları dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı
Halime Atasoy, il birincisi oldu
YEREL HABERLER Halime Atasoy, il birincisi oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X