Valilikte Halk Günü

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Kütahya Valisi Ömer Toraman; istek, şikâyet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Toraman başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı’na; Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların istek ve arzularını dinleyen Vali Toraman sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

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