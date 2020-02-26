Aslanapa’da Kalorifer Ateşçiliği Kursu

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uygulamalı Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği" kursu tamamlandı.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Betül Us, yaptığı açıklamada, ’’Bu kursumuzda belge alanlar, belgesi bulunmayanlara göre kalorifer kullanımında yüzde 30’luk bir yakıt tasarrufu sağlayabilmektedir. Ayrıca kazanı düzgün yakmasını bilmeyenler çevreyi daha çok kirletmektedir. Kursun öncelikli amacı, çevreye duyarlı ve yakıt tasarrufu yapan kalorifer ateşçisi yetiştirmektir. Daha da önemlisi çevreye zarar vermeden az enerjiyle ısıtmanın sağlanmasıdır. Kursumuzu başarıyla bitiren kursiyerlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kurum olarak ilçemize yararlı olacak çalışmalara devam edeceğiz'' dedi.

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