Başkan Ceyhun: "Yatırımcının yanında ve destekçisiyiz"

300 milyon Euro'luk yatırımla Kütahya'da kağıt fabrikası kuracak olan Avusturyalı Hamburger Containerboard firmasının Türkiye yetkilileri, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'u ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

1 yıl önce yer tahsisi konusunda imzaları atılan Hamburger Turkey firmasının Türkiye Genel Müdürü Velişah İner ve Finans Direktörü Orhan Tıkıl, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Sebahattin Ceyhun'a 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

Başkan Ceyhun, ziyarette Kütahya İkinci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımıyla alakalı firma yetkilileriyle fikir alış verişinde bulunduklarını bildirdi.

Ceyhun, "İkinci OSB'de hafriyat çalışmalarına başlanılan 480 bin ton kapasiteli kağıt üretim tesisi hem Türkiye'deki mevcut üretim kapasitesinin yüzde 18'ini karşılamış olacak hem de Kütahyamızda yaklaşık 300 kişiye yeni iş kapısı olacak.Hamburger firmamıza ve Kütahya’mıza yatırım yapacak olan tüm firmalara şehrimize göstermiş oldukları ilgi için teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz. Şehrimize katkı sağlayacak her türlü yatırımcı firmalara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir süre önce Hamburger firmasının Kütahya'daki yatırımının engellenmeye çalışıldığını ileri sürülmüştü.

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