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Katılımcı Kadınlar Kooperatifi kuruldu

İHA

Katılımcı Kadınlar Kooperatifi kuruldu

Kütahya Belediyesi öncülüğünde kurulan, Sınırlı Sorumlu Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ana sözleşmesi imza töreni, Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) gerçekleştirildi.
Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) gerçekleşen programda şehre belediye bünyesinde ilk defa bir kooperatif kurulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Sınırlı Sorumlu Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin 'hayırlı olması' temennisinde bulundu.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) gerçekleşen programda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi öncülüğünde kurulan Sınırlı Sorumlu Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin temel amacının, şehrimizde el emeği göz nuru döken tüm kadınların ileride bir çatı altında kooperatif üyesi olarak yer almaları halinde üretimlerini daha iyi değerlendirmek, daha kaliteli üretim yapmalarını sağlamak, ihtiyaç duyulan alanlarda önce eğitim verilerek daha kaliteli ürünleri mal ve hizmet olarak şehre kazandırmak olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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