Hisarcık’ta Pastel Resim sergisi açıldı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet İlkokul öğrencilerinin Pastel resim çalışmalarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında açılan Pastel Boyama Kursu sonunda kursiyerlerin pastel resim çalışmalarından oluşan serginin açılışı Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından yapıldı.

Pastel Resim sergisi hakkında açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya,” İçinde bulunduğumuz eğitimöğretim yılının 1. Döneminde kurumumuz tarafından “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında Kurs Öğretmeni Ebru Sena Özyurt nezaretinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine yönelik açmış olduğumuz Pastel Boyama Kursuna 32 öğrenci katıldı. Toplam 94 saatlik kursun sonunda öğrencilerimizin kurs süresince yapmış olduğu birbirinden güzel pastel resim çalışmaları açılan sergide davetlilerin beğenisine sunuldu. Kursun açılması için gerekli ortamı sağlayan ve her türlü desteği veren Cumhuriyet İlkokulu idaresine ve emeklerinden dolayı Kurs Öğretmeni Ebru Sena Özyurt’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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