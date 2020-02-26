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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye’nin büyüyen eticaretine dikkat çekmek ve geleneksel ihracatçıların, yerel üreticilerin uluslararası pazarda eihracat ile çıkışını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Batı Anadolu Eİhracat' konulu konferansına katıldı.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Batı Anadolu Eİhracat' konferansında katılımcılara hitap eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, bu şehrin en önemli potansiyelidir. İnanırsanız, doğru projelerle doğru adımlar atılır ve gençlerimize ulaşılırsa eihracatın merkezlerinden birisi Kütahya olur. Batı Anadolu eihracat konferansının şehrimize ve ülkemizin birçok ilinden gelen başta gençlerimiz ve aziz milletimize ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

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