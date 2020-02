Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, bu yıl içinde hayata geçireceği projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Seçim öncesi vermiş olduğu sözleri tek tek yerine getirmeye başladıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Işık, Zafer Meydanı, Yoncalı ve Ilıca Termal Turizm, Yol Ticareti, Pazaryeri, Zafertepe üst geçidi gibi birçok proje hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi.

Kütahya’nın tercih edilen bir şehir olması için hayata geçirdikleri projede başarılı olduklarını dile getiren Başkan Prof. Dr. Alim Işık, “Biz dedik, bu şehri tercih edilen, özellikle yatırımcılar ve yaşayanlar açısından tercih edilen iller arasına sokacağız dedik, herkes bizimle adeta ne diyor bu insan, gerçekte aklı yerinde mi diye konuşanlar oldu. Devletin resmi rakamları bu hafta içerisinde açıklandı. Mutluluk endeksinde ilk 5 ilde olan bir ile ulaştık. Demek ki oluyormuş. Bu şehir bir tarih yazdı. İkamet Kart projemizle üniversitelerimizde eğitim öğrenimlerini devam ettiren öğrencilerimizi için şehrimize katkısını alacağız dedik ve aldık. 1389 belediye arasından 1 belediye, kendi projesiyle kendi konumunu değiştirdi. İlk kez tarih yazdı. Bugüne kadar 100 bin ile 250 bin nüfuslu belediyeler arasında yer alan Kütahya belediyesi TÜİK’in bu aybaşı hazırlamış olduğu resmi rakamlardan sonra konumunu değiştirdi bir üst lige çıktı” dedi.



"Şehir, merkez olarak büyüyor, il olarak da büyüyor"



Kütahya Belediyesi olarak merkez nüfusunu artırarak bir tarih yazdıklarını dile getiren Işık, "Sahip çıkan bir şehir olması yönünde bütünleştik, sosyal barışı sağlayacağız demiştik, işte sağlamanın yollarından birisi bu. Siyasi katkısı, bir tarih yazıldı. Bu tarih inşallah üstüne ekleyecek, büyüyecek. Şehir, merkez olarak büyüyor, il olarak da büyüyor, hiç olmazsa 13 ilçeden 11’i nüfus kaybederken, Gediz’deki küçük bir atış ve Kütahya Merkez nüfusundaki büyük artışla nüfusunu geçen yıla göre artıran iller statüsünde bir şehir olmaya başladık. Bu devam edecek ama daha da önemlisi bu şehrin göçünü durduracak ve yatırımcılar için cazip iller arasında sokulmasını sağlayacak yaş ortalamasını düşürme projemizdi. Üçüncü hedefimiz de buydu, göçü durduracağız, nüfusu artıracağız, genç nüfusu artıracağız demiştik. Bu sayede gençlerimizin katkılarıyla Kütahya ili inşallah önümüzdeki yıl itibari ile bölgenin en yaşlı ili unvanını da geride bırakacak. Şu anda hala o unvanı maalesef taşıyoruz. Ama önümüzdeki yıl ilave katkılarla yaş ortalaması düşen bir şehre dönüştüğümüzde yatırımcılar açısından da cazip görülen ve tercih edilen il konumuna yükseleceğiz. Şu anda yaşayanlar açısından mutlu olunan bir ile dönüştük. Bunda da en büyük etken, şehrimizde sosyal barışı sağlayacak atılımlarımızdır. Artık herkes Kütahya’da yaşamaktan memnun olduğunu ifade etmeye başladı. Çünkü geçmişte insanlar birbirine Allah selamı vermezken şimdi aynı yerde, örneğin belediyede bugüne kadar geçtiğimiz 10 ayda yaklaşık 200 bin vatandaşımız aynı atmosferi değişik zamanlarda tattı ve şehrine sahip çıkmaya başladı” dedi.



"Kütahyaspor’u hak ettiği yere taşıyacağız demiştik"



Projelerinden biri olan Belediye Kütahyaspor ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizin tercih edilen bir il olacağını söylemiştik ve 5. Hedefimiz de sporu ve sporcuyu destekleyeceğiz ve Kütahyaspor’u hak ettiği yere taşıyacağız demiştik. Şu anda Belediye Kütahyaspor adıyla Kütahyaspo’umuz hak ettiği yerde. İnşallah bundan sonra kalan yedi haftada da üzerine düşeni yapacak ve bu yıl şampiyon olacak. Her şeye rağmen, her türlü istemeyen ve engelleme çalışmalarına rağmen, çünkü o sektörde maalesef rakipleriniz sizin iyi yerde olmanızı istemiyor. Onun için herkes gücünü o anlamda kullanıyor. O anlamda birkaç maçta bunun net etkisini gördük. Ondan sonra biz de bu işin böyle olduğunu anlayınca, ne yaparlarsa yapsınlar, biz kendimize bakacağız, kendi oyunumuzu takım poyunu olarak sahaya yansıtacağız, her şeye rağmen, her türlü engellemeye ve istemeyenlere rağmen oyun oynayacağız ve şampiyon olacağız. Adından söz ettiren bir takımlı il olacağız. Şu anda bu şehrin takımı kendi kategorisinde, toplam 11 grupta top koşturan 152 takım içerisinde ilk 3’te yer alan bir takımdır. En çok gol atan takımlardan ve şu anda lider olan takımlardan birisidir. Bugüne kadar diğerlerinde olmayanı başarmıştır. Dış sahaya takımıyla, taraftarıyla, yöneticiyle ve Belediye Başkanıyla düzenli olarak giden Türkiye’nin tek takımıdır. Her deplasmana en az 23 otobüs taraftarımızı taşıyoruz, onlarla beraber bu noktaya geldik, onun için herkese teşekkür ediyorum. Bu da önemli gelişmelerimizden birisi" diye konuştu.



"Kanal Kütahya projemiz bu yıl başlıyor"



Kanal Kütahya, Merkez Pazaryeri Atakent Vadi projelerine ilişkin de bilgi veren Işık, “İnşallah bundan sonra hep beraber şehrimizi daha yükseklere taşımaya devam edeceğiz. Bu yıl Allah nasip ederse 2020 yılında ilk kez Kütahya Belediyesi son dönemin denk bütçelisini uygulamaya başlayacak. Yaklaşık 510 milyon TL’lik gelir ve gider bütçemizin 3’te 1’ini yatırımlarımıza ayırdık. Yatırımlarımız da 170 milyon TL civarında bir kaynakla seçim öncesi taahhütte bulunduğumuz vizyon projelerimiz içerisinde yer alan önemli projelerimiz var. Örneğin bunlardan birisi Kanal Kütahya projemizdir. Onun birinci etabını Allah nasip ederse 2020 yılı içerisinde başlayacağız. Şu ana kadar geçtiğimiz on ayda tüm yasal prosedürlerini yerine getirdik, örneğin toprak koruma kurulundan kararımızı çıkarttık, devlet su işleri ve diğer kamu kurumlarıyla konu ile ilgili görüşleri yazışarak aldık, şu ana kadar tamamı bitti, son bu hafta içinde de o projenin uygulanacağı alan içerisinde özel mülkiyet sahiplerinin muvafakatlerini bitireceğiz, huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. İlgili vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bugüne kadar imzalarını attılar, oradaki imar düzenlemesi için muvafakatlerini verdiler, birkaç vatandaşımıza ulaşamadık veya kafasında tereddüt olan vatandaşlarımız vardı. Onları buraya davet ediyoruz, projemizin ne olduğunu anlatıyoruz ve imzalarını aldıktan sonra resmi ortaklarımızla beraber uygulamaya başlayacağız. Şu anda bugün veya bugünden sonra ilk proje ihalesini yaptığımız 3 projemizin mimarı avan projelerini teslim edecek. İstanbul’dan bir mimar grubu aldı, 26 Şubat itibari ile Kültür Merkezi Projemizin Kültür Bakanlığı ayağıyla ilgili görüşmelerini yapmak üzere Ankara’da olacaklar sonra buraya gelip meydan projemizi ve Cumartesi Pazarı kapalı pazaryeri projemizi teslim edecekler. Ondan sonra o projelerimizi aldıktan sonra tüm taraflarla ortak bir toplantıda ilgili mimarları buluşturacağız. Örneğin Mimarlar Odasını, İmar komisyon üyelerimizi ve ilgili paydaşlarımızla gelip son şeklini verdireceğiz, sonra vatandaşımıza asacağız, projemiz bu, hayırlı olsun deyip onun uygulama kısmına başlayacağız ve bu yıl o projelerimizi başlatacağız inşallah. Atakent Vadi Projemizin tüm resmi prosedürlerini tamamladık, ilgili yazışmalarımız sonuçlandı, onu uygulamaya geçireceğiz” ifadelerini kullandı.



"Yedi Göller bölgesini sportif olta balıkçılığı ve kuş köyü projemizle donatacağız"



“Yine şehrimizin ekonomik seviyesinin yükselmesi ve bölgenin en fakir ili konumundan çıkması için şehrimizin çevre yollarının iki taraflı sağlı sollu ticari alana dönüştürülmesi ile ilgili projelerimizin ilk etabını başlattık” diyen Işık, “Yetişirse bu meclis toplantımıza, değilse önümüzdeki aydaki meclis toplantımıza Tavşanlı yolunun irinci etabını, yani buradan, merkezden üniversitemize kadar olan bölümüzü sağlı sollu 220’şer metre ticari alana dönüştürecek şekilde imar düzenlemelerimi ve tüm kurum görüşlerimizi aldık, bir iki kurum görüşü kaldı, muhtemelen bu hafta içerisinde tamamlanırsa önümüzdeki meclis toplantısında geçireceğiz ve artık İstanbul tarafından, Çanakkale’den, Balıkesir’den Tavşanlı yolundan Kütahya’ya giren vatandaşımız mutlaka sağında ve solunda uğrayabileceği ticari alanları görecek. İkinci etabı aynı şekilde iki kapı arasında Afyon Eskişehir çevre yolunda başlatacağız. Oralarda yeni turistik alanları ve ticari alanları şehrimize kazandıracağız. Onunla ilgili projelerimiz devam ediyor. Aynı şekilde Tavşanlı yolu çevre yolu yakınında bulunan Eski Yedi Göller bölgesini sportif olta balıkçılığı ve kuş köyü projemizle donatacağız. Millet bahçemizin projesi ihale edildi, ilgili firma projeyi çizdi, en son şekliyle sayın bakanın onayına sundular, deprem olmasaydı o Pazartesi günü toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktı. Şu anda deprem nedeniyle Sayın Bakan ve ekibi deprem bölgesinde olduğu için onların toplanıp karar vermesini bekliyoruz. Onun da bu yıl itibarıyla inşallah uygulaması başlayacak ama iki çevre yolunun üstünde birer kalıcı eseri de şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Tavşanlı yolu üzerinde Yoncalı girişinde kara yolları genel müdürlüğümüzle yaptığımız yazışmaların tamamı sonuçlandı ve bölge müdürlüğümüze bildirildi, bu yılda uygulamaya alınacak şekilde yazışmalar tamamlandı. Bir Diamond Kavşak dedikleri Türkiye’de ilk kez uygulanacak kavşak tiplerinden biri olan kavşağı yaptıracağız. Eskişehir Afyon çevre yolumuz üzerine de Zafertepe bölgesinden bir üst geçit projemiz onaylandı. Bölge müdürlüğü çalışıyor, şehrimize bu iki değeri de kazandıracağız. Bu geçtiğimiz 910 aylık süreçte hep bu projelerimizle ilgili, alt yapılarla ilgili yazışmalar ve gerekli proje çalışmaları avam projeleri tamamlandı. Bu yıl inşallah 170 milyon TL toplamdaki proje kaynağımızla beraber uygulamaya başlayacağız. Onun dışında diğer gerek Okmeydanı Vadi ve diğer projelerimizi de devreye sokacağız” şeklinde konuştu.



"Ilıca ve Yoncalı hak ettiği yeri bulacak"



Yoncalı ve Ilıca’da yapılan yeni düzenlemelerle yatırımcılar için hazır hale getirildiğini de aktaran Başkan Işık, “Bu yıl en önemli icraatlarımızdan birisi de Yoncalı ve Ilıca bölgemizdeki yatırımlarımız olacak. Şu anda Yoncalı bölgemizde toplam 11 parsel Kütahya Belediyesi adına tapuda tescil edildi. 200 dekara yakın bir alanda 11 dekarla 25 dekar arasında yatırımcılar davet edeceğimiz, kendimize ait parselleri oluşturduk. Onların ortasında da 25 dekarlık bir parselde 2 nizami 4 antrenman sahası olmak üzere futbol takımlarının kamp yapabileceği futbol sahalarını yapacağız. Yoncalı’da bu yıl itibari ile tüm alt yapı çalışmalarımızı 543 milyon metrekarelik turizm alanı olarak eskiden ilan edilen alandaki yol, su, kanalizasyon ve elektrik altyapısını tamamlayacağız. OEDAŞ İl Müdürlüğümüz bununla ilgili yaklaşık 20 milyon TL kaynağını ayırdı, onlar elektrik alt yapısını tamamlayacak, belediye olarak biz yolun stabilize çalışmalarını ve soğuk suyu parsellerin başına kadar götüreceğiz, ondan sonra da gelen yatırımcı en azından oraya geldiğinde parselasyon yapıldığını ve buraya yatırıma hazır hale getirildiği görüşünü kendisine edindikten sonra kararını verecek. Yine çok önemli bir iş yaptık, şu ana kadar bölünemez durumda olan Yoncalı’daki yaklaşık 8090 dekarlık büyüklüğündeki parsellerin ifrazıyla ilgili kararımızı aldık. Meclisimizden geçirdik. 10 dekardan az olmamak üzere yatırımcılar 15 dekar20 dekarlık büyüklükteki bir parselasyona yatırım yapmak istediklerinde şu anda diğer 90 dekarlık tüm hissedarla anlaşıp o yatırımı öyle yapmaları gerekiyordu, ona gerek kalmadı. Kaç dekar istiyorsa onu böleceğiz dolayısıyla daha az hissedarla kısa sürede anlaşmalarının önünü açacak bir uygulamayı yaptık. Zaten bugüne kadar Yoncalı’da yatırımcının gelmesinin en önemli sebeplerinden birisi de buydu. Parsellerin büyük ve çok hisseli olmasıydı. Şimdi biz bundan kurtulmak için hem belediyemize ait yeni parseller ürettik hem vatandaşın elindeki özel mülkiyete ait parsellerin de küçülebileceği yönünde kararlar aldık. Vatandaşın anlaşması halinde yatırımcıların artacağını düşünüyoruz” dedi.



"Yatırımcılarımız için çağrı dönemi başlatacağız"



Başkan Işık, "Ilıca’da da Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin ve yeni turizm alanlarının kazandırılmasıyla ilgili yer çalışmalarının prosedürleri tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayından düzenlemeler geçti, onaylandı, şimdi söz konusu hazineye ait arazinin belediyemize geçmesiyle ilgili süreci devam ettiriyoruz. Tapumuzu aldıktan sonra elimizde 12 dekarlık sağlık turizmine ve Göğüs Hastalıkları Hastanesine yatırım yapabilecek yatırımcılarımız için çağrı dönemi başlatacağız. Ayrıca 5 bin 500 metrekare civarında bir turizm tesisi alanını aynı şekilde, çünkü orası turizm bölgesi olduğu için mutlaka Kültür bakanının onayını almamız gerekiyor onları aldık, oradan da geçti, imar düzenlemelerimizi tamamladık, artık yatırımcılarımız için hazır parsellere dönüştü ama ondan da önemlisi yeni su kaynaklarının bulunmasıyla ilgili olarak yaklaşık 43 bin dekarlık alanı özel idareden 3 yıllığına kiraladık. Ruhsat paramızı yatırdı, ruhsatımızı aldık, şu anda jeotermal kaynak arama çalışmalarımızın birinci etabını bitirdik, bugünlerde ihale sürecini başlatıyoruz. 2 muhtemel yerde kuvvetli ve yüksek sıcaklıklı su kaynağının olduğu yönünde tespitler yapıldı. Şimdi sondaj ihalesini de tamamlayacağız. Yeni bir su kaynağına ulaştığımız anda orayı yeniden planlayacağız. Yine Ilıca’da geçmişte günü birlik tesisler olarak bilinen ve orman genel müdürlüğünün, orman bakanlığının uhdesinde olan alanın 20 yıllığına yeniden belediyemize tahsisini gerçekleştirdik. Şimdi o alanla ilgili günü birlik tesislerle ilgili projelerimize çalışıyoruz. Bungalov evler, artı atletizm ve diğer spor alanlarına ait altyapının çalışmalarıyla ilgili projelerimiz devam ediyor. Onları inşallah devreye sokacağız. Orada ek su kaynağı bulduğumuzda inşallah suyun özelliği uygun olursa konut ısıtmasını başlatacağız. Ilıca’yı bu şehrin dünyaya açılan yeni penceresi olarak planlıyoruz. Aynı şekilde Yoncalı’yı da bu şekilde düşünüyoruz. Diğer projelerimizi de sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.



Vazo Kule projesi



Vizyon projelerden olan Vazo Kule için yer tespitinin yapıldığını da aktaran Belediye Başkanı Alim Işık, “Şu anda vizyon Vazo Kule vizyon projelerimizden birisiydi. Yer tespit çalışmalarını tamamladık. İlgili komisyonumuzla ve meclisle ilgili kararlarımızı aldık. Bir iki itiraz vardı, onlarla ilgili görüşmelerimizi tamamladık, sürecimiz devam ediyor o da netleştiğinde kamuoyuyla paylaşacağız. Kütahya’ya iki çevre yolunda girişin kesiştiği nokta olarak Sera AVM’nin yanında hem Tavşanlı güzergahından hem de Eskişehir ve Afyon güzergahından gelenlerin sapıp görebileceği merkez olarak orayı düşündük, Sera AVM’nin köşesindeki daha önce terkedilmiş park alanı olarak görülen alanın bu amaçla kullanımıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Taraflarla görüşmelerimizi yaptık, bazı gereksiz endişeleri ortadan kaldırma adına kendim bizzat ilgililerle görüştüm. Şu anda onun yasal süreci içerisinde yazılı bazda sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah oraya onu kazandıracağız. Hem o bölgeyi değerlendirmiş olacağız hem de yeni proje ile Kütahya’ya bir katma değer oluşturacak diğer çalışmaları onunla entegre olarak devam ettireceğiz” dedi.



Zafer Meydanı projesi



Başkan Işık, son olarak da Zafer Meydanı projesi hakkında bilgiler verdi. Işık, “Zafer Meydanı ile ilgili projemiz 28 veya 29 Şubat günü, yenilenmiş son şekliyle mimarın bize teslim ettiği proje elimize gelir gelmez Valilik ve diğer ilgili paydaşlarla görüşeceğiz ve son şeklini verdikten sonra uygulamaya geçeceğiz. Taslak olarak kafamızda daha önceki çalışmalardan esinlendiğimiz bir proje var. Biz mimara proje kapsamında ihaleye çıkarken oranın iki katlı en az bir otopark, üzerinde meydan düzenlemesi olacak şekilde ama meydan düzenlemesinin de şimdi olduğu gibi herhangi bir aktivite yapıldığında trafiği keserek şehrin ulaşım sorununu büyütecek bir sorunun olmaması, sürekli trafik akışının verileceği ama vazonun ve diğer regülasyon alanlarının orada bir bütün olacak şekilde projelendirilmesini söyledik. Buna göre bir proje gelecek, yaklaşık yüzde 20’si Kütahya Belediyesi’ne, yüzde 80’i de İl Özel İdaresine ait olan bir alanın ortak bir şekilde şehrimize kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçen ay İl Genel Meclisi gündemine taşıdık konuyu, onlar da bir komisyon oluşturdular bu ayki meclis toplantısına alacaklar, biz de bir taraftan belediyemizdeki ayağını yürütüyoruz. İnşallah ortak bir projeyi şehrimize kazandıracağız. Öncelikli hedefimiz Yap İşlet Devret modeliyle kurumların kasasından herhangi bir para çıkmadan bu eseri şehrimize kazandırmak ama olmadı. Böyle bir talip çıkmadığı zaman da kurumlar kendi payları doğrultusunda kendi bütçeleriyle bunu şehrimize kazandıracaklar. Velevki o da olmadı, Valilik ya da Özel idare biz yüzde 80’lik payla böyle bir ortaklığı uygun görmüyoruz veya paramız yok dediği zaman ilgili görüşmelerimizi yapacağız Kütahya Belediyesi tek başına bu projeyi yapacak. Vazonun durumuyla ilgili onu da görüşeceğiz, sahipleri var, onları çağıracağız, mevcut büyüklükteki vazoyu burada korumayı mı tercih edersiniz yoksa sizin başka bir projeniz, teklifiniz var mı diye onları da dinledikten sonra karar vereceğiz ama orada bir vazo olacak. Vazoyu bu şehre kazandıran mirasçılar var. Geçmişte vazoyu boyayan kişinin evlatları var, vazoyu hamur halinden bu şekilde alçıyla şehre kazandıran ustalar var, onların görüşlerini alacağız. Onların fikirlerini aldıktan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

