DPÜ ile KSBÜ arasında arazi tahsis protokolü

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında arazi tahsis protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni KSBÜ Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşti. Arazi tahsis protokolünü KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal imzaladı. Protokolde KSBÜ ve DPÜ heyeti de hazır bulundu.

Protokol doğrultusunda DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunda bulunan 43 bin 607 metrekarelik alan KSBÜ’ye devredildi.

İki rektör karşılıklı olarak birbirlerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

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