Başkan Deniz: "Dünyamızın tek kurtuluşu Kur’an ve sünnete sarılmaktır"

Evrensel Hafızlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Fahrettin Deniz, manevi tahribatın yaygınlaştığı günümüzde Kur’an’a olan ihtiyacın her geçen gün hızla arttığını belirterek "Keşmekeşin, kaosun ve kargaşanın işgal ettiği dünyamızın tek kurtuluşu Kur’an ve sünnete sarılmaktır" dedi.



“Kur’an’ın tahrif edilmeden yayılıp yaygınlaşmasında ve bugünlere gelmesinde hafızların büyük rolü vardır” diyen Fahrettin Deniz, ”Evrensel Hafızlar Derneği olarak hafızlığı tanıtmak, teşvik etmek ve hafızların sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla her yıl mübarek üç ayların ilki Recep ayının ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutlamaktayız. Dünya Hafızlar Haftası’nın ve idrak edeceğimiz üç ayların ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyoruz. Genel Merkezimiz 2020 yılının (hicri 1441) Dünya Hafızlar Haftası temasını 'Hafızlar Toplumun Mayasıdır' olarak belirlemiştir” dedi. Asrı saadetten günümüze, hafızların içinde bulundukları toplumların maddi ve manevi yönden gelişmesine katkı verdiğine işaret eden Deniz, ”Sevgili Peygamberimize (SAV) Hira Mağrası’nda gelen “Oku!” emrini yüklenen başta hafızlar olmak üzere güzide insanlar, nice toplumlara maya misali etki etmişlerdir” diye konuştu.



“Manevi tahribatın ilacı Kur’an’dır”

Manevi tahribatın yaygınlaştığı günümüzde Kur’an’a olan ihtiyacın her geçen gün hızla arttığını belirten Başkan Deniz, ”Keşmekeşin, kaosun ve kargaşanın işgal ettiği dünyamızın tek kurtuluşu Kur’an ve sünnete sarılmaktır. İnançsızlığın veba gibi yayıldığı bu asırda insanlık, Kuran’ın ruhuna, yani o mayaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Aslını kaybetmiş, özünden uzaklaşmış toplumlara şifa olacak ruh, hafızların mayasındadır. Güvenin azaldığı yerde, güven aşılayacak olanlar yine hafızlardır. İffet, adalet namus ve izzet o mayadadır. Uhuvvet, muhabbet, birlik ve beraberlik başta olmak üzere toplumun tüm ihtiyaçları, bu çağın tüm hastalıklarının ilacı Kur’an’dadır. Kuruluşundan bu güne kadar birçok hayırlı hizmete vesile olan Evrensel Hafızlar Derneğimiz, 81 ildeki şube ve 600’ü aşkın ilçedeki temsilciliğimiz ile hafızlık eğitimi gören öğrencilere sağladığı maddi ve manevi desteğin yanında, insanların Kur’an’la irtibatlarını sağlamlaştıran bir birinden farklı nice faaliyetler de yapmaya devam etmektedir. Dünya Hafızlar Haftası'nın hafızlık müessesesi ve İslam âlemine hayırlı olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederiz” ifadelerini kullandı.

