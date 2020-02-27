Köylüler gönüllü olarak mezarlık temizliyor

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyü mezarlığının temizliği her yıl gönüllü vatandaşlar tarafından yapılıyor.

Kızılçukur köyünde mezarlığın temizlenmesi için bir araya gelen köylüler, mezarlıktaki yabani otları temizleyip, ağaç dallarını buduyorlar.

Köy Muhtarı Nevzat Güner, her yıl mezarlığı gönüllü vatandaşların katılımıyla temizlediklerini belirterek, "Hayırsever halkımız ile ele ele vererek mezarlıkta kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyoruz. Yabancı otları çapalıyor, ağaçların dallarını buduyoruz. Ayrıca cenaze defni esnasında rahat geçilebilmesi için mezar aralarını açıyoruz. Temizlik çalışmaları 12 gün içinde tamamlanacak. Temizlik çalışmalarına destek veren ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

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