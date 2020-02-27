Parklar ilkbahara hazırlanıyor

Bedbaht ne demek, nasıl yazılır?

Koronavirüste işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir kent için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şehrin farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, parklardaki oyun alanlarıyla kent mobilyalarına temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Ayrıca ekipler, refüj ve parklarda bulunan çitlerin tamir çalışmalarını da sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.