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Kütahya’da İEP’ten 4 bin 140 katılımcı yararlandı

İHA

Kütahya genelinde 2019 yılı içerisinde 4 bin 140 katılımcının istihdamın arttırılmasında önemli rol oynayan İşbaşı Eğitim Programları'ndan (İEP) yararlandığı bildirildi.

Kütahya’da İEP’ten 4 bin 140 katılımcı yararlandı

Kütahya genelinde 2019 yılı içerisinde 4 bin 140 katılımcının istihdamın arttırılmasında önemli rol oynayan İşbaşı Eğitim Programları'ndan (İEP) yararlandığı bildirildi.
İşbaşı Eğitim Programı kapsamında Ceylan Tekstil Apreve Boya Sanayi Ticaret Ltd.Şti. ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında İEP protokolü imzalandı. Protokol gereğince firmanın ‘’Kalite KontrolcüTekstil’’ mesleğinde 10 kişilik İşbaşı Eğitimi Programı başlatılacak.
İmza töreninde Çalışma ve İş Kurumu adına İl Müdürü Kamil Uçan, Ceylan Tekstil adına firma ortağı Yunus Ceylan ve katılımcılar hazır bulundu.
Çalışma ve İş Kurumu il Müdürü Kamil Uçan, İŞKUR tarafından finanse edilen İEP ile hem işverenlerin kalifiye eleman sorunu, hem de iş arayanların iş öğrenme sorununun halledildiğini söyledi.
Uçan, “ 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de faaliyetlerimiz devam etmektedir. İŞKUR teşvik ve programlarından yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı İş ve Meslek Danışmanı ile görüşmek üzere kurumumuza davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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