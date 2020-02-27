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Bakan Varank Kütahya'da AK Parti Siyaset Akademisi programının açılış töreninde konuşan Sanayi ve ...

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mesleki eğitimle sektörleri entegre ederek sanayi istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmek hedefinde olduklarını belirtti.

Bakan Varank Kütahya'da AK Parti Siyaset Akademisi programının açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; "Mesleki eğitimle sektörleri entegre ederek sanayi istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmek hedefimiz" "Kalkınma Ajansının destek bütçesini 14 milyon liradan 33 milyon liraya çıkarttık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mesleki eğitimle sektörleri entegre ederek sanayi istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmek hedefinde olduklarını belirtti.
Kütahya'yı ziyaret eden Bakan Varank, ilk olarak Zefer Kalkınma Ajansı'nın 2020 Yılı Destek Programları Açılış Toplantısı ile 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 10 projenin imza törenine katıldı. Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret eden Varank, burada şehrin yöneticileriyle bilgi alış verişinde bulundu. Varank, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından Hazer Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi programının açılış törenine katıldı ve burada partilere hitaben bir konuşma yaptı.
Kütahya’nın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 10 farklı projenin imzası ve 4 destek programının ilanı için bir araya geldiklerini söyleyen Mustafa Varank, “Bu sayede yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 46 milyon liralık kaynağı bölgemize kazandıracağız. Atacağımız adımlar sayesinde; mesleki eğitimden turizme, sektörel gelişmeden kırsal kalkınmaya, gençlerden kadınlara, yani neredeyse toplumun tüm katmanlarına dokunan politikalar hayata geçecek. Yine bugün Bakanlığımızın yürütücüsü olduğu İPA Rekabetçi Sektörler Programı’nın çağrı sonuçlarını da Kütahya’dan ilk kez kamuoyuna duyuracağım” dedi.

“Kütahya’yı çok yakından takip ediyoruz”
Kütahya’yı çok yakından takip ettiklerini belirten Varank,” Mevcut kapasitenizin çok daha ötesinde işler yapabilecek potansiyeliniz olduğunu biliyoruz. İhracat rakamlarınızı detaylı bir şekilde inceledim. Seramikteki güçlü performansınız elbette beni şaşırtmadı. Tabi seramik, sadece Kütahya’nın değil, ülkemizin de göz bebeği sektörlerinden. Çünkü yurt içi katma değer oranı yüzde 82 seviyesinde, yani enerji dışında dışardan hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmuyor. Ve ülke genelinde 200 bin kişilik istihdam oluşturuyor. Seramik dışında; madencilik, makine ve mobilya gibi alanlarda da Kütahya’nın kapasitesinin gittikçe güçlendiğini görüyoruz. Elbette bu kapasite artışında Bakanlıkça sunduğumuz desteklerin önemli katkısı var. Son 7 senede 6,5 Milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teşvik ederek, 13 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları araladık. Kalkınma Ajansımız bugüne kadar 324 projenin hayata geçmesini sağladı. Üretim altyapılarını da ihmal etmiyoruz. Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi, 2020 Yatırım Programında yer alıyor. Altyapı inşaatı ve elektrik şebekesi yapım işini tamamladık, atık su arıtma tesisi projeleri ve keşiflerini onayladık. Sanayicilerimizin uzun süredir dile getirdiği başka bir talebi de yanıtsız bırakmadık. Zafer Organize Sanayi Bölgesini 2020 yatırım programına dâhil ettik. Orkünsan Sanayi Sitesinin taleplerini biliyorum. Üstyapı projelerindeki eksiklikleri kooperatife bildirdik. Eğer bu eksiklikler süratli bir şekilde tamamlanırsa, buradan müjdesini vereyim, yılın ilk yarısında üstyapı ihalelerini yapabiliriz, Biz Bakanlık olarak topyekûn kalkınmayı gözetiyoruz. Yani hem sektörel çeşitliliği artırıp iktisadi kalkınmayı sağlamak, hem de nüfusun dezavantajlı kesimlerine odaklanıp sosyal refahı toplumun geneline yaymak istiyoruz” diye konuştu.

“Ajans destek bütçesini 14 milyon liradan 33 milyon liraya çıkarttık”
“Detaylarını vereceğim projeler Kütahya ve çevre illerde bu amaçlarımıza hizmet edecek” diyen Varank, “Bu kapsamda öncelikle Zafer Kalkınma Ajansımızın 2020 yılında vereceği destek programlarına değineceğim. Ajans destek bütçesini 14 milyon liradan 33 milyon liraya çıkarttık. Bu bütçe; Mesleki eğitimin teşvik edilmesi, turizm altyapısının geliştirilmesi, teknik ve fizibilite destekleri kapsamında kullanılacak. Kısaca detaylandırmak istiyorum. Hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm çağından geçiyoruz. Üretim biçimleri hızla değişiyor. Yalın üretim ve dijitalleşmeye yatırım yapanlar rakiplerini çok kolay geride bırakabiliyor. Dolayısıyla işgücünün de, bu yeniçağın ihtiyaçlarına uygun kabiliyetleri kazanması lazım. Bu manada mesleki eğitimin önemi ön plana çıkıyor. Buradan hareketle imalat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren mesleki eğitim kurumlarının; fiziki ve teknik altyapılarını iyileştirmek, eğitmen kapasitelerini geliştirmek ve mesleki eğitim algısını olumlu hale getirmek için 15 milyon liralık kaynak ayırdık. Proje başına 500 bin liraya kadar ve yüzde 90 oranında hibe vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Hedefimiz turizm gelirlerini 65 milyar dolara, turist sayısını da 75 milyona çıkarmak”
Nihai hedeflerinin mesleki eğitimle sektörleri entegre etmek ve sanayi istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmek olduğuna vurgu yapan Ban Varank,” Bir diğer destek programımız da turizm altyapısını geliştirmek için olacak. 11. Kalkınma Planında 2023’e kadar turizm gelirlerini 65 milyar dolara, turist sayısını da 75 milyona çıkarma hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşmada; Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak nasıl bir katkı verebilir diye düşündük. Termal sağlık turizmi, zanaat, halk sanatları ve gastronomi alanları öncelikli olmak üzere cazibe merkezleri oluşturmayı hedefliyoruz. Yine burada da program bütçemiz 15 milyon lira. Proje başına bir buçuk milyon liraya kadar ve yüzde 75’e varan oranlarda hibe desteği vereceğiz. İllerimizin potansiyeline çok güveniyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde UNESCO’ya girebilen şehir sayısı 6 ve bunların ikisi Zafer Kalkınma Ajansı çatısı altında. Kütahya ve Afyonkarahisar’ın gösterdiği bu başarının, diğer şehirlerimize de örnek olmasını arzuluyoruz. Destek programlarımızın son iki bileşenini teknik ve fizibilite alanında sunduğumuz yardımlar oluşturuyor. Bu sayede, illerimizde yer alan kurumların beşeri kapasitesini güçlendirecek ve kar amacı gütmeyen kurumların yatırım kararlarını kolaylaştıracağız. Bu Dört farklı programın da çağrısını bugün açıyoruz, şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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