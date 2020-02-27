Kütahya’da Yenilenen EBA Tanıtım toplantısı

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yenilenen EBA Tanıtım toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'ndaki Yenilenen EBA Tanıtım toplantısı İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in açılış konuşmasıyla başladı. Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü Vasuf Kırlı tarafından gerçekleştirilen sunumda ise, EBA üzerinde yapılan değişiklikler ve yenilikler, ilde görev yapan Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine ve Okul Müdürlerine anlatıldı.

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