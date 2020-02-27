Kütahya’da 2023 Eğitim Vizyonu değerlendirme toplantısı

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Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in başkanlığındaki 2023 Eğitim Vizyonu değerlendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürleri İbrahim Aybek, İsmail Güven ile ilkokul, ortaokul ve lise okul müdürlerinin katılımlarıyla yapıldı.

Toplantıda, tasarımbeceri atölyelerinin sayısının artırılması, öğrencilerin atölyeleri kullanması aşamasında gerekli tedbirlerin alınması, atölyelerde eğitim verecek öğretmenlerin eğitimi, destekleme ve yetiştirme kurslarının durumu, ilde yürütülen projeler, Zarif Çocuk Uluslalarası Kitap Okuma Yarışmasında finale kalan okullar ile ildeki okulların yarışmaya katılım durumları ve eğitimle ilgili diğer konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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