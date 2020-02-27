(Görüntülü) Bakan Varank: Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık (TÜM GÖRÜNTÜLER FTP'DE)

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım ve teşviklerde tarihi rekor kırıldığını ifade ederek, ?2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019 yılının aralık ayında hem de 2020 ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdıkö dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya?ya geldi. Bölgesel Destek Programları açılış ve imza törenine katılan Bakan Varank, 10 farklı proje ve 4 destek programıyla bölgeye 46 milyon liralık kaynak kazandıracaklarını söyledi. Bakan Varank, ?Kütahya?yı çok yakından takip ediyoruz. Mevcut kapasitenizin çok daha ötesinde işler yapabilecek potansiyeliniz olduğunu biliyoruz. İhracat rakamlarınızı detaylı bir şekilde inceledim. Seramikteki güçlü performansınız elbette beni şaşırtmadı. Tabi seramik, sadece Kütahya?nın değil, ülkemizin de göz bebeği sektörlerinden. Çünkü, yurt içi katma değer oranı yüzde 82 seviyesinde, yani enerji dışında dışardan hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmuyor ve ülke genelinde 200 bin kişilik istihdam oluşturuyor. Seramik dışında, madencilik, makine ve mobilya gibi alanlarda da Kütahya?nın kapasitesinin gittikçe güçlendiğini görüyoruz. Elbette bu kapasite artışında Bakanlıkça sunduğumuz desteklerin önemli katkısı var. Son 7 senede 6,5 milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teşvik ederek, 13 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları araladık. Kalkınma Ajansımız bugüne kadar 324 projenin hayata geçmesini sağladı. Üretim altyapılarını da ihmal etmiyoruzö dedi.

TURİZMDE HEDEF 65 MİLYAR DOLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11?nci Kalkınma planında 2023?e kadar turizm gelirlerini 65 milyar dolara, turist sayısını ise 75 milyona çıkarma hedefleri olduğunu söyledi. Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak?ta termal sağlık turizmi, zanaat, halk sanatları ve gastronomi alanları öncelikli olmak üzere cazibe merkezleri oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Bakan Varank, ?Yine burada da program bütçemiz 15 milyon lira. Proje başına 1,5 milyon liraya kadar ve yüzde 75?e varan oranlarda hibe desteği vereceğiz. İllerimizin potansiyeline çok güveniyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde UNESCO?ya girebilen şehir sayısı 6 ve bunların ikisi Zafer Kalkınma Ajansı çatısı altında. Kütahya ve Afyonkarahisar?ın gösterdiği bu başarının, diğer şehirlerimize de örnek olmasını arzuluyoruz. Destek programlarımızın son iki bileşenini teknik ve fizibilite alanında sunduğumuz yardımlar oluşturuyor. Bu sayede, illerimizde yer alan kurumların beşeri kapasitesini güçlendirecek ve kar amacı gütmeyen kurumların yatırım kararlarını kolaylaştıracağız. Bu Dört farklı programın da çağrısını bugün açıyoruz, şimdiden hayırlı olsunö diye konuştu.

?2020 YILINI YATIRIM YILI OLARAK GÖRÜYORUZ?

Bakan Varank, 2020 yılını yatırım yılı olarak gördüklerini ve Aralık ve Ocak aylarında teşvik rekoru kırıldığını ifade ederek şunları söyledi:

?Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimi güçlü bir şekilde destekliyor. Hem 2019 yılının Aralık ayında, hem de 2020 Ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Biliyorsunuz son açıklanan sanayi üretimi verisi de oldukça yüksek geldi. Şubat ayında hem kapasite kullanım oranları hem de reel kesim güveni arttı. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan ekonomik canlanma, son çeyrekte daha güçlü bir zemine oturacak. İnşallah 2020 yılında, hem büyüme hem de istihdam açısından son 2 yılın performansını geride bırakacağız. Tabi bunun için Bakanlık olarak üretimi destekleyici adımlarımızı devam ettireceğiz. Bölgesel kalkınma alanında da birbirinden vizyoner projelerimiz şehirlerimizde hayat bulacak. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağızö

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler bölgesel destek projelerini imzaladı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya

2020-02-27 15:35:38



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