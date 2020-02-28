‘Türkiye Gençler- B Güreş Grup Müsabakaları’ Simav’da yapılacak

Çin, İran'a koronavirüs tespiti için 20 bin kit daha gönderdi

Koronavirüste işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 12 – 15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan ‘Okul Sporları Gençler – B Güreş Türkiye Grup Müsabakaları’ hazırlıklarının hızla devam ettiği belirtildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, “ İlçemizin 12 15 Mart’ta ev sahipliğini yapmaya hazırlandığı ‘Okul Sporları Gençler – B Güreş Türkiye Grup Müsabakaları’ için spor salonumuzda, güreş minderlerinin zemine serim çalışmaları devam ediyor. Barınma ve iletişim bilgilendirme adres listeleri hazırlanarak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne gönderildi. Görevli antrenörlerimiz, müsabakalara katılacak illerin ekipleriyle iletişim içindedir. 12 Mart’ta yapılması planlanan teknik toplantı, Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.