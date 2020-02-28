Kız arkadaşını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) KÜTAHYA'da, apartta kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen B.B., ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gaybiefendi Mahallesi'ndeki apartta, gece genç kadının dövüldüğü ihbarı üzerine polis, harekete geçti. Aparttaki B.B., gelen polis ekiplerine, içerideki aynaları kırararak, direndi. Etkisiz hale getirilen B.B., kelepçelenerek, gözaltına alındı. Korkan ve şok yaşayan kız kız arkadaşı ile B.B., sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-02-28 16:33:11
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