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Ömrünü çiniye adayan 'insan hazinesi'

DHA


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, çocuk yaştan beri çini ustası olan babasının yanında yetişen Hamza Üstünkaya (73), ömrünü çini ustalığına adadı. Kültür Bakanlığı sanatçısı olan ve UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne layık görülen Üstünkaya, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´dan aldığı için çok gururlandığını söyledi. Üstünkaya, "Ben 73 yaşındayım ve hala çalışıyorum. Gecem gündüzüm çinidir benim. Her gün bir tane desen çizerim. Benden sonra geleceklere yol, iz olabilirsem ne mutlu bana" dedi.
Kütahya´nın ilk çini ustalarından ve çini fabrikası kuran bir ustanın oğlu olan Hamza Üstünkaya, başka işlerle yapmasına rağmen bir çini rölyeften esinlenerek baba mesleğine atıldı. Kütahya´ya özgün 7 bin adet desen çizerek ömrünü çiniciliğe adayan Üstünkaya, Kültür Bakanlığı sanatçısı olmasının ardından bu yıl da UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne layık görüldü. Ödülünü Ankara´daki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın elinden alan Üstünkaya, hala çalışmalarını atölyesinde sürdürüyor.
Hayatı boyunca çiniciliğin içinde yoğrulduğunu anlatan Üstünkaya, farklı meslekler denemesine rağmen baba mesleğini seçerek çini ustası olduğunu söyledi. Bu zamana kadar çok öğrenci yetiştirdiğini ifade eden Üstünkaya, "Hacı Mehmet Üstünkaya´nın oğluyum. Benim babam çini fabrikasının kurucusudur. Ben 73 yaşındayım ve babam çinici olduğu için çininin içinde yoğruldum. O zamanlar iki elin beş parmağını geçmeyecek kadar çini atölyeleri vardı. Dağdan gelen toprağı fırından çıkana kadar kendileri işliyorlardı. Başka meslekler yaptım sonra ağacın yaprağı dibine düşer hesabı babamın mesleğini seçtim. Evin bir çocuğu olduğum için hiçbir işi bana yaptırmadı. Sonra kendi merakımdan gördüğüm rölyef çiniyi panoya, tabağa ben işledim. Bu sürede çok öğrenci de yetiştirdim. Kısa bir süreliğini çiniciliği bırakmıştım, kendi kızım iki yıllık yüksek okulu kazanarak gitti. Yaklaşık 20 yıl önce ona yardım ediyorum derken ben yeniden çinici oldum ve babamın mesleğini tamamen kaptım. Desen çizmeye başladım ve şu an 7 bini aşkın desenim var. Bu desenler oradan buradan kopya desenler değil. Hepsi benim aklımda olan desenler. Kültür Bakanlığı kurullarından geçtim" dedi.
'HER GÜN BİR DESEN ÇİZİYOR'
73 yaşında olmasına rağmen gecegündüz çinilerle uğraşarak ustalığını sürdürdüğünü anlatan Üstünkaya, her gün yeni bir desen çizdiğini söyledi. Tecrübelerini yeni öğrencilerine aktararak mesleğin devam etmesini sağlamak istediğini belirten Üstünkaya, "Ben 73 yaşındayım ve hala çalışıyorum. Gecem gündüzüm çinidir benim. Her gün bir tane desen çizerim. Çinicilik yahut sanatçılık zamana mahsustur. Alt yapısını bilmeden hiçbir şey olmuyor. Bir sanatçı karşısına biri geldiğinde soru sorduğunda cevap verebilmeli konusu hakkında. Hepimiz ilk zamanlar kopya çektik ve çok çok yapınca zanaatkardık. Ama zaman içinde zanaatkar o kopya çektiği kendine yol iz olan insanların yaptığının üzerine koyabildiyse kendinden de fark yarattı ise o zaman sanatçı oldu demektir. Yani benim vazifem benden sonra gelecekler yol iz olabilirsem ne mutlu bana" diye konuştu.
'ERDOĞAN´DAN ÖDÜL ALMAK BENİ GURURLANDIRDI'
Kültür Bakanlığı sanatçılarından biri olan Hamza Üstünkaya, bin 200 sanatçı arasından UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne layık görüldüğünü ve ödülünü Recep Tayyip Erdoğan´dan almasının kendisini çok gururlandırdığını ifade etti. Bundan sonraki amacının yeni öğrenciler yetiştirmek olduğunu anlatan Üstünkaya, "Ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Bu son ödül, tatlının üzerine kaymağı gibi oldu. Ben bin 200 sanatçı içinden seçildim. Ödülümü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın elinden aldım. Muhabbetimizi ettik, kendisini Kütahya´mıza davet ettim. Bu beni çok gururlandırdı, mutlu etti. Dünya üzerinde tanınmak çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-02-29 08:23:34

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