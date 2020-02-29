İlkokul öğrencilerinin kütüphane ziyareti

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri kütüphaneyi tanımak, işlevini öğrenmek ve okuma sevgisi kazanmak amacıyla öğretmenleri Şevket Şen nezaretinde İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler bir süre kitap okuyarak kütüphane kullanımını ve kitap alış verişi için kütüphaneye üye olmayı öğrendiler. Üye olanlar ise kitaplarını değiştirdiler. Sınıf öğretmeni Şevket Şen, öğrencilere kütüphanede nasıl araştırma yapacaklarını ve bilgi edineceklerini anlattı.

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