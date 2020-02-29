Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

DHA


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın (27) acı haberi, Kütahya'daki ailesine verildi.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri eşliğinde Yunus Emre Mahallesi Net Sokak'taki şehidin baba evine giderek, acı haberi verdi.
Haberi alan anne Hatice Yılmaz ile babası Hüseyin Yılmaz göz yaşlarına boğuldu. 3 kardeş olduğu öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları da başsağlığı için şehit evine gitti. 
Yetkililer, şehit Muhammet Yılmaz'ın kimlik tespiti için dün aileden doku ve kan örneği alınarak Ankara'ya gönderildiğini belirtti.
DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-02-29 16:38:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kütahya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Yanmaktan son anda kurtarıldılar
YEREL HABERLER Yanmaktan son anda kurtarıldılar
Kar yağışı kazaya sebep oldu Domaniç-İnegöl karayolunda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor Üç araç birbirine girdi, kaza maddi hasarla atlatıldı
YEREL HABERLER Kar yağışı kazaya sebep oldu Domaniç-İnegöl ...
Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan ...
Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
TÜRGEV'de konferans
YEREL HABERLER TÜRGEV'de konferans
İlkokul öğrencilerinin kütüphane ziyareti
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinin kütüphane ziyareti
Rektör Uysal: "Mevlana gibi olabilsek, ne güzel olur"
YEREL HABERLER Rektör Uysal: "Mevlana gibi olabilsek, ne güzel olur"
KÜSAD, başarılı üyelerini ödüllendirdi
YEREL HABERLER KÜSAD, başarılı üyelerini ödüllendirdi
Belediyeden 'Hoş geldin bebek' ziyaretleri
YEREL HABERLER Belediyeden 'Hoş geldin bebek' ziyaretleri
Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor
YEREL HABERLER Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor
Şaphane'de ''Makine Nakışları Kursu''
YEREL HABERLER Şaphane'de ''Makine Nakışları Kursu''
Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"
YEREL HABERLER Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"
''Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar bu topraklara sahip çıkacaktır"
YEREL HABERLER ''Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar bu ...
Ömrünü çiniye adayan 'insan hazinesi'
YEREL HABERLER Ömrünü çiniye adayan 'insan hazinesi'
(Görüntülü) Kütahya'da otomobil köprüden uçtu 2 ölü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya'da otomobil köprüden uçtu 2 ölü
Kütahya'da otomobil köprüden uçtu: 2 ölü
YEREL HABERLER Kütahya'da otomobil köprüden uçtu: 2 ölü
Eşini ve babasını ararken, kaza yaptıkları aracı buldu Otomobil köprüden uçtu, gelin ve kayınpederi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşini ve babasını ararken, kaza yaptıkları aracı ...
Başkan Tosun: “Canımız, malımız ve tüm imkânlarımız ile devletimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Tosun: “Canımız, malımız ve tüm imkânlarımız ...
Hisarcık’ta birlik ve beraberlik mesajları verildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta birlik ve beraberlik mesajları verildi
Kız arkadaşını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kız arkadaşını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
İlkokulda ikaz ve alarm tatbikatı
YEREL HABERLER İlkokulda ikaz ve alarm tatbikatı
Kütahya'da 'Ahde vefa' sergisi
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Ahde vefa' sergisi
'Belediye-üniversite el ele Kütahya için güçlü bir geleceğe' projesi
YEREL HABERLER 'Belediye-üniversite el ele Kütahya için güçlü bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X