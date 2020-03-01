Şehit Uzman Çavuş Yılmaz´ı, Kütahya´da 20 bin kişi uğurladı



Engin ÖZMENOğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)SURİYE´nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz (27), memleketi Kütahya´da yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Hatice Yılmaz, vatanını ve bayrağını çok sevdiğini söylediği şehit oğlunu, asker selamı vererek uğurladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz´ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay´dan uçakla Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Havaalanı'na getirildi. Bu sabah Kütahya Devlet Hastanesi´nden alınan şehit Yılmaz'ın cenazesi, Yunus Emre Mahallesi´ndeki baba evinin önüne getirildi. Burada dualarla karşılanan şehit Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz için helallik alındı. Şehidin yakınları Yılmaz´ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ardından şehit Muhammet Yılmaz´ın Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için Ulu Cami´ye götürüldü. Şehidin annesi Hatice Yılmaz, oğlunun vatanını ve bayrağını çok sevdiğini belirterek asker selamı verdi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsak Hazel, Ceyda Çetinerenler ve Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, şehidin babası Hüseyin, annesi Hatice, kardeşleri İbrahim ve Emre ile yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Sokaklara sığmayan kalabalıktan bazıları evlerin çatılarına çıkarak şehidi uğurladı.

Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz´ın cenazesi, dualar eşliğinde götürüldüğü Hava Şehitliği´nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ

2020-03-01 15:11:24



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