Tavşanlı'da cinayet

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Durak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Mehmet Akkaş (38) ile M.K. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K., Mehmet Akkaş'ı bıçaklayarak kaçtı. Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli M.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla alakalı çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.