Bıçakladığı kişi hastanede öldü, kaçtığı otoparkta yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bıçakladığı kişi hastanede öldü, kaçtığı otoparkta yakalandı

DHA


Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, tartıştığı Muhammet K.'nin (21) bıçakladığı Mehmet Akkaş (38), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Muhammet K., polis ekiplerince otoparkta yakalanıp, gözaltına alındı. 
Tavşanlı'da şirkette çalışan Muhammet K., dün gece, tütün satılan iş yerinde Mehmet Akkaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Muhammet K., Akkaş'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Akkaş, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine sağlık ekibi geldi. Mehmet Akkaş, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Muhammet K. ise polis ekiplerince TavşanlıKütahya çevre yolundaki alışveriş merkezinin otoparkında yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2020-03-02 11:00:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama
YEREL HABERLER Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama
Kaymakam Çiçek: "Yazılım bu asrın en önemli konularından birisi"
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: "Yazılım bu asrın en önemli ...
''Ordumuzun gücünü sınayanlar neler yaptığımızı görüyorlar''
YEREL HABERLER ''Ordumuzun gücünü sınayanlar neler yaptığımızı ...
Kütahya'da 'Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi okundu
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi ...
Kar ve çiğdemler bir arada
YEREL HABERLER Kar ve çiğdemler bir arada
Tavşanlı'da cinayet
YEREL HABERLER Tavşanlı'da cinayet
(Görüntülü) Raybüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Raybüsün çarptığı yaşlı adam hayatını ...
Kütahya'da trenin çarptığı yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Kütahya'da trenin çarptığı yaşlı adam öldü
Raybüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Raybüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Simav’da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Simav’da trafik kazası: 6 yaralı
(Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Yılmaz'ı, Kütahya'da 20 bin kişi uğurladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Yılmaz'ı, Kütahya'da 20 ...
(Görüntülü) Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz son ...
Şehit Uzman Çavuş Yılmaz´ı, Kütahya´da 20 bin kişi uğurladı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Yılmaz´ı, Kütahya´da 20 bin kişi ...
Şehit Uzman Çavuş Yılmaz´ı, Kütahya´da 20 bin kişi uğurladı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Yılmaz´ı, Kütahya´da 20 bin kişi ...
Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Şehidin annesi Hatice Yılmaz, "Benim kahraman oğlum" diyerek asker selamı verdi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz son yolculuğuna ...
(Görüntülü) Domaniç'te kar ve sis ulaşımı etkiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Domaniç'te kar ve sis ulaşımı etkiliyor
Domaniç'te kar ve sis ulaşımı etkiliyor
YEREL HABERLER Domaniç'te kar ve sis ulaşımı etkiliyor
(Görüntülü) Kütahya'ya şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya'ya şehit ateşi düştü (2)
(Görüntülü) Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk ...
Kütahya'ya şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Kütahya'ya şehit ateşi düştü (2)
Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi (2)
YEREL HABERLER Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan ...
Tavşanlı'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı
(Görüntülü) Kütahya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Yanmaktan son anda kurtarıldılar
YEREL HABERLER Yanmaktan son anda kurtarıldılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X