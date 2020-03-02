Kütahya’da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

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Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Karadiğin köyünde, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na birinci derecedeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine hareke geçen ekipler, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen A.A., M.K., M.Ş., T.A., H.S, A.R. ve O.N.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerinde ve şüphelilere ait 2 araçta yapılan kontrolde, 1 adet sikke, 1 adet jeneratör, 1 adet detektör, 1 adet hilti, 1 adet murç, 3 adet kazma, 3 adet kürek, 1 adet çekiç, 9 adet fener, 2 adet metre, 2 adet demir çubuk, 5 adet bakır çubuk, 1 adet 50 metre uzunluğunda seyyar elektrik kablosu, 5 adet alüminyum kelepçe, 20 adet kalem pil, 5 litre benzin, 3 adet eldiven, 1 çift bot, 1 adet kulaklık, 1 top inşaat teli, 1 top alüminyum bar ele geçirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin 10 metre uzunluğunda 5 metre derinlikte kazı yaptıkları tespit edildi.

Yakalanan kazı malzemelerine el konulurken, 7 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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