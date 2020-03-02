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Kütahya'dan Mehmetçiğe tam destek

İHA

Kütahya'daki meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, İdlib'de Suriye rejim güçlerinin saldırısı sonucu 34 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından rejim hedeflerine yönelik 'Bahar Kalkanı' operasyonu başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tam destek verdi.

Kütahya'dan Mehmetçiğe tam destek

Kütahya'daki meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, İdlib’de Suriye rejim güçlerinin saldırısı sonucu 34 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından rejim hedeflerine yönelik 'Bahar Kalkanı' operasyonu başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tam destek verdi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) düzenlenen basın toplantısına, STK'ların başkanları, başkan vekilleri ve temsilcileri ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına ortak açıklamayı Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe yaptı.
Efe, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik..Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun.Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun.Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı.Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor.İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü.Bu saldırı, asla kabul edilemez.Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak, tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur.Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir.Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir.'Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız.İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz.Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik.Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız.Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız.Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

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