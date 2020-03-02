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Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

İHA

Kütahya'nın Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu'nda 'QBitz Oyunu'nda il birinciliği elde eden Halime Atasoy ve okulu temsil eden öğrenciler, okul idaresi tarafından ödüllendirildi.

Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu'nda 'QBitz Oyunu'nda il birinciliği elde eden Halime Atasoy ve okulu temsil eden öğrenciler, okul idaresi tarafından ödüllendirildi.
Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde Halime Atasoy QBitz Oyunu'nda il birincisi olurken, Sinem Şen Equilibrio oyununda il üçüncüsü olmuştu. QBitz oyununda il birincisi olan Halime Atasoy, 789 Nisan tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finalleri'nde Kütahya’yı temsil edecek.
Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, 'Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya İl Elemeleri'ne katılarak ilçeyi ve okullarını en iyi şekilde temsil eden öğrenciler Alperen Çayır, Ahmet Efe Baran, Halime Atasoy ve Sinem Şen’i tebrik ederek ödüllendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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