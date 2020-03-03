Kütahya'da 3 bin 338 öğrenciye gıda israfı eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 37 ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda düzenlenen 'Gıda güvenilirliği ile gıda israfı" konulu eğitimlere 3 bin 338 öğrenci katıldı.

Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü talimatıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Okullarda gıda güvenilirliği ve gıda israfı' konulu eğitimler, 2019 yılı planı dahilinde Kütahya'da da tamamlandı. Bu kapsamda İl merkezinde Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisleri Merve Söyler ve Kübra Özer tarafından, ilçelerimizde ise Gıda Kontrol Görevlileri tarafından 37 okuluda eğitim faaliyeti düzenlendi.

Yetkililer, "2019 yılında gerçekleştirilen eğitimlere 3 bin 338 öğrenci katılım sağlamış olup, düzenlenen eğitimlerde güvenilir gıda, gıda hijyeni ve kişisel hijyen, gıda zehirlenmeleri ve önleme yolları, gıdalarımızı saklama koşulları, doğru ve dengeli beslenme, kahvaltının önemi, alışverişte ve okul kantinlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, gıda etiketi okur yazarlığı ve Alo 174 Gıda Hattının ne işe yaradığı ve nasıl kullanılması gerektiği konuları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır" dediler.

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