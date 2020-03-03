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Başkan Özdemir: "Her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk"

İHA

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Başkanı Ali İhsan Özdemir, "Her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik" dedi.

Başkan Özdemir: "Her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk"

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Başkanı Ali İhsan Özdemir, "Her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik” dedi.
Özdemir, yaptığı açıklamada, “27 Şubat 2020 tarihinde İdlib’te kahraman Türk askerlerimize yapılan hain saldırı neticesinde şehit düşen 34 vatan evladımız adına tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimize Rabbimizden rahmet diliyor, başta kederli aileleri olmak üzere tüm ülkemize taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz” denildi.
Haince vurulan, pusuya düşürülen bu vatanın evlatlarına kast eden şer odaklarını lanetlediklerini kaydeden Özdemir, "Terörü ve şer güçleri üreten, onu kullanan, destek veren ve terörden şerden medet uman tüm kişi ve kurumların, toplum vicdanında ebediyen mahkum olacaklarını hatırlatıyoruz. Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi" diye konuştu.

“Kardeşliğimiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunlara dikkat”

Özdemir, "Ülkemizin zor bir sınanma döneminden geçtiği şu günlerde, Birlik Vakfı olarak bu ülkenin temel taşı olan kardeşliğimiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunlara dikkat çekmeyi vazifemiz biliyoruz. Ve tüm halkımıza, Birlik şuuruna yakışır bir itidal çağrısını seslendirmek istiyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

“Acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir”

Türk Devleti ve Ordusunun, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiği belirtilen Özdemir, "Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçiyoruz. Ağır imtihanlar veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaş'ında olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amaçsız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını, erkeği, genci, yaşlısı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirmeyecek, ezanımızı dindirtmeyeceğiz. Vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Dualarımız şu an Suriye de vatanımız için mücadele eden Mehmetçiğimizle. Allah hepsini sağ salim ailelerine kavuştursun, ayaklarına taş değdirmesin. Birlik Vakfı olarak Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" şeklinde konuştu.

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