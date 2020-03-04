Özel öğrenci yönetmenliğinde İdlib için ''Bir ölür bin diriliriz'' isimli kısa film çektiler

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel öğrencisi Enes Furkan Yıldız yönetmenliğinde öğrenciler tarafından ''Bin ölür bin diriliriz'' isimli kısa film çekildi.

Mahallelerinde 2 gün süren çalışmayla çektikleri kısa film ile İdlib'de yaşanan gerçekleri kendi yaşıtlarına anlatmak istediklerini belirten öğrenciler, teröristler tarafından esir alınan arkadaşlarını kurtardı ve Türk bayrağına vurgu yapıp ''Bir ölür bin diriliriz'' diye mesaj verdi.

Sınıfın özel öğrencisi olduğunu belirten Enes Furkan Yılmaz, ''Bu kısa filmin senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptım. İdlib'de savaşan askerlerimiz için yaptık bu projeyi. Ordumuza buradan dualar ediyoruz. Kur'an okuyoruz. Şehitler için ezanlar selalar okuyoruz. Biz burada İdlib için böyle bir proje düşündük ve bizim yaşımızdaki çocukların oradaki yaşamı ve zorlukları anlamasını istedik'' dedi.

Kısa filmde rol alan Mustafa Emre Alp, Hakkı Altın ve Eren Kocatepe isimli öğrenciler yaptıkları açıklamada, ''Bu filmde orada yaşanan zorlukları anlatmaya çalıştık. Oradaki savaşın ne kadar zor şartlar olduğunu sizlere göstermek için kısa bir film çektik. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Allah zaferlerle dönmeyi nasip etsin'' diye konuştu.

Öğrencilerin kendilerini duygulandıran bir proje ile karşılarına çıktığını belirten Okul Müdürü Mehmet Ali Bahçeci, ''Bu filmde çekime katılan öğrencilerimize biz daha önce özellikle İdlib'de meydana gelen vahim olayların durumunu izah etmeye çalışmıştık. Çocuklar çok duygulanmışlar ve bu film ile karşımıza çıktılar. Kendilerini bu çalışmadan dolayı tebrik ediyoruz'' dedi.

Öğrenciler hep bir ağızdan ''Bir ölür bin diriliriz'' mesajı verdi.

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