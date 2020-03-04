Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kütahya'nın Simav ilçesinde semt pazarında kurduğu zeytin tezgahında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında Simav ilçesi Tabakhane Mahallesinde kurulan semt pazarında S. Y. isimli şahsın Manisa’nın Akhisar ilçesinden getirdiği esrar maddesini semt pazarında açtığı zeytin tezgâhında satacağı bilgisi alındı.

Yakalanan S Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında, depo olarak kullandığı yer ve zeytin kutularının arasında yapılan aramada 82 gram kubar esrar maddesi ile jelatin kağıdına sarılı 2 gram metamfetamin, 2 adet Bonk yapmak için aparat, 12 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

Yapılan operasyonda S.Y isimli şahıs gözaltına alınırken, olay hakkında inceleme başlatıldı.

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