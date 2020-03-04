Kur’an-ı Kerim okuyup, Mehmetçiğe dua ediyorlar

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler Köyünde öğrencile, okul sonrası gittikleri camide Türk bayrağıyla süsledikleri sehpalarda Kur'anı Kerim okuyup, Mehmetçik’e dua ediyor.

Köyde bulunan çocuklar her gün okul bitiminde hep birlikte köy camisine giderek İmam Hatip Selahattin Aydın nezaretinde İdlib Şehitleri için Türk Bayrağı ile süsledikleri sehpalarda Kur'anı Kerim okuyup, Türk Ordusunun zaferi için dua ediyorlar.

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