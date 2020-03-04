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Kütahya, 40 yıllık terörle mücadelede 197 evladını şehit verdi

İHA

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Kütahya'nın 40 yıllık terörle mücadelede 197 evladını şehit verdiğini bildirdi.

Kütahya, 40 yıllık terörle mücadelede 197 evladını şehit verdi

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Kütahya’nın 40 yıllık terörle mücadelede 197 evladını şehit verdiğini bildirdi.
Okat, terör olaylarında 1980 yılından bu yana asker ve polis olmak üzere 300'ün üzerinde Kütahyalı’nın da gazi olduğunu ifade etti.
Kütahya'nın en çok şehidi 1994 yılında verdiğini belirten Okat, "Kütahya il genelinde 1980 yılından bu yana vatan savunması ve trafik kazasında 197 asker, polis ve öğretmen şehit olmuştur. 197 şehitten 4’ü öğretmendir.Kütahya 1994 yılında 24 şehit vermiştir.2019'da 7 şehidimiz var" diye konuştu.
Suriye, Irak ve Libya'da şehit olan güvenlik güçlerinin, 'iç güvenlik ve asayiş operasyonu' kapsamında yer aldığını ifade etti.
Başkan Asım Okat, şöyle konuştu: "Vatanın kıymetini bilen yeni neslin mutlaka oluşması gerekiyor. Şehidine, gazisine sahip çıkan görevini en iyi yapan gençler, elbette bu ülkeyi daha da ileriye götürecek bağımsız bir ülkede yaşama şansımızı onlar arttıracaktır. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçasıyız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bulunduğu her yerde onların arkasındayız. Devletimizi yönetenler bizim senelerdir başımıza bela olan terörle bugüne kadar yaptığı mücadelede birçok canlar gitti ve maddi kayıplar oluştu. Ülkemizin gelişmesini engelleyen bu terör belası 40 seneden beri başımıza musallat oldu. Bu terörün esas geldiği kaynak, bataklık maalesef sınırlarımızın altındaki Irak ve Suriye’dir. Teröristler bu coğrafya üzerinde beslenmektedirler. Bu noktada devletimiz ve hükümet kanadı terörü bataklığında kurutmak için sınırlarımızın dışında bunlarla mücadeleye başlamıştır. Bu noktada Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak da bu harekatın, Mehmetçiklerimizin arkasında olduğumuzu, onlara en ufak bir zarar gelmesinden üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Şehitler geldiğinde elbette hem camiamız, hem millet olarak üzülüyoruz. Ama bağımsız bir ülke için can ve uzuv vermeye her zaman hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Bu da bunun en güzel örneği. Hatta yabancı ajanslardan takip ettiğimde; 'çok uzun süre geçmesine rağmen Türkler savaşmayı unutmamış, özlemişler adeta' diye yapılan yorum, Türk Askerinin ne kadar cesaretli, 'öl' dendiği zaman ölebileceğini, fedakarlıklar yapacağının en güzel örneklerini bu bölgede sergilemektedir. Bu bölgede ölen askerlerimize, evlatlarımıza, güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim inşallah onları en güzel yerlere getirecektir. Onlara Allah güç kuvvet versin. Dualarımız onlar için."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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