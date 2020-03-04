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Emet-Tavşanlı kara yolunda heyelan Ana yola sıfır noktada göçük meydana geldi

İHA

Kütahya'nın EmetTavşanlı karayolunda daha önce dört defa göçük meydana gelen yolun 20. kilometresinde tekrar heyelan meydana geldi. 2 buçuk metre derinlikte ve 100 metre uzunluktaki göçük vatandaşları tedirgin etti.

Emet-Tavşanlı kara yolunda heyelan Ana yola sıfır noktada göçük meydana geldi

Kütahya'nın EmetTavşanlı karayolunda daha önce dört defa göçük meydana gelen yolun 20. kilometresinde tekrar heyelan meydana geldi. 2 buçuk metre derinlikte ve 100 metre uzunluktaki göçük vatandaşları tedirgin etti.

Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünün hemen altında, geçen yıl göçükten dolayı güçlendirme çalışması yapılan bölgeye sadece 5 metre mesafede, 2 buçuk metre derinlikte ve 100 metre uzunlukta göçük meydana geldi. Göçüğün ana yola sıfır noktada olmasına rağmen, trafik akışının devam etmesi vatandaşlarda endişeye neden oldu. Günlüce köyünde yaşayan vatandaşlardan Veli Bayram, "Yıllardan beri Günlüce köyünde oturuyorum. Bu bizim yolumuzun kaderi, dördüncü kez göçmüştü. Şuanda yine yola bir buçuk metre mesafe kalana kadar göçtü. Bunu yapan mütahitler iyice araştırıp öyle yapmalıdır ve yapılan çalışmalar mutlaka denetlenmelidir" dedi. Yıllardır Günlüce köyünde ikamet ettiğini belirten Ali Yalçın, "Bu yol dördünce kez yapıldı beşinci kez aynı şekilde heyelan olmuştur. Hükümetimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yolumuzu yapıyor, her işimizi yapıyor fakat denetlemeler çok yetersiz. Yapılan yer gördüğünüz gibi yine aynı şekilde göçtü. Bunlar devletimize külfettir. Bu yollar yapıldığında sıkı bir şekilde denetlenerek teslim alınmasını istiyoruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu. 80 yaşında olduğunu belirten Mehmet Sevinç, "Benim bahçelerimin olduğu yer var. 38 metrede kömür var. Kömürün üstüne beton attılar. Ne yapsalar bu yol kayar. Bu bölgede su var. Bu su olduğu müddetçe bu yolda kaymalar devam eder" ifadelerini kullandı.

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