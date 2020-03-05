Hobi olarak başladığı antikacılık, mesleği oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hobi olarak başladığı antikacılık, mesleği oldu

DHA

Hobi olarak başladığı antikacılık, mesleği oldu


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da tarihi eser ve antika eşya toplamaya başlayan Nihat Ceylan (42), antikacılığı meslek haline getirip kurduğu atölyesinde, eski plak ve gramofonları yenileyip, atıl malzemelerden oluşturduğu ahşap kutularla yeniden günümüze taşıyor. Hala işlerini hobi heyecanıyla yaptığını ifade eden Ceylan, "Yaklaşık 25 sene önce bu bir hobiydi, antika eşya alıp satarken bugün bizim mesleğimiz haline geldi. Ama hobi tadında yaptığım için en keyifli olan kısmı bu" dedi.
Kütahya´da oturan Nihat Ceylan, yaklaşık 25 yıl önce antika merakı nedeniyle kullanılmış eski eşyalar ve antikalar biriktirmeye başladı. Daha sonra antika almak için gittikleri bir arkadaşının evinde polis baskını sonucu 11 gün cezaevinde kalan Ceylan, tahliye olduktan sonra atölye açmaya karar verdi. Kütahya´da antika tamiri ve alım-satımı işleri yapan Ceylan, hobi olarak başladığı antikacılığın mesleği haline geldiğini söyledi. Eski kullanılmış eşyaları orijinal parçalarla yenileyip yeniden günümüze taşımaya çalıştığını anlatan Ceylan, "Antikaya ve eski kültürel eşyalara değer veren birisiyim. Onları yaşatmak için gayret gösteriyorum. Yaklaşık 25 senelik halk dilinde tarihi eser sevdam var. Bizim atalardan kalmış bireysel ve ortak kullanım eşyalarımız var. Bu eserleri insanlar bir şekilde atıl vaziyette bırakıyor. Atasından kalmıştır, dedesinden daha büyüklerden kalmıştır. İnsanlar bunlara özen göstermeden çatı aralarını, bodrumlara, samanlıklara koyuyor ve biz de bunları elimize geçtiği sürüce restorasyonlarını yaparak kişilere tekrar kazandırıyoruz" dedi.
'AĞIRLIKLI OLARAK RESTORASYON YAPIYORUZ'
Kütahya´da bu anlamda tamir yapan tek kişi olduğunu ifade eden Nihat Ceylan, insanların elindeki çalışmayan eserleri ya birilerine hediye ettiklerini ya da eskiciye verdiklerini söyledi. Etraftan topladığı antikaları yenilemenin ayrı bir keyif olduğunu belirten Ceylan, "Bir şekilde bizim elimize ulaşıyor ve bunları insanlara kazandırıyoruz. Burada ağırlıklı olarak restorasyon yapıyoruz. Aynı zamanda insanlara burayı tanıtmak için çaba gösteriyoruz. İnsanlar eski müziğin tadını alıp tekrardan bu müziklerle geçmişlerini yad ediyorlar. Kütahya genç bir nüfusa sahip büyük bir üniversitemiz var, gençler gezerken gözlerine takılıyor ve burada müzik dinlemeye geliyorlar. Modern müziğin uzağına gidiyorlar retro müziğe ciddi bir dönüş var. 25 sene önce bu bir hobiydi antika eşya alıp satarken bugün bizim mesleğimiz haline geldi. Ama hobi tadında yaptığım için en keyifli olan kısmı bu. Böylelikle atölyemizi kurduk. Bizim amacımız atıl olanı tekrardan ayağa kaldırmak ve biz bunu başarıyoruz. Eski plak ve gramofonları restore edip atıl malzemelerden oluşturduğum ahşap kutularla yeniden günümüze taşımaya çalışıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-03-05 08:02:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lise öğrencilerinden İdlib şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden İdlib şehitleri için Türk ...
Emet-Tavşanlı kara yolunda heyelan Ana yola sıfır noktada göçük meydana geldi
YEREL HABERLER Emet-Tavşanlı kara yolunda heyelan Ana yola sıfır ...
Kütahya SMMM ile Germiyan MTAL arasında “Eğitim İşbirliği Protokolü”
YEREL HABERLER Kütahya SMMM ile Germiyan MTAL arasında “Eğitim ...
Kütahya, 40 yıllık terörle mücadelede 197 evladını şehit verdi
YEREL HABERLER Kütahya, 40 yıllık terörle mücadelede 197 evladını ...
Kur’an-ı Kerim okuyup, Mehmetçiğe dua ediyorlar
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim okuyup, Mehmetçiğe dua ediyorlar
Kütahya'ya Tıbbi Onkoloji Uzmanı
YEREL HABERLER Kütahya'ya Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Şerife Münire Burcu: "Kütahya basını her geçen gün daha da gelişiyor"
YEREL HABERLER Şerife Münire Burcu: "Kütahya basını her geçen gün ...
Hisarcık’ta velilere koronavirüsü bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta velilere koronavirüsü bilgilendirmesi
Hafız İsmail Çoşar'ın vefatı Kütahyalıları üzdü
YEREL HABERLER Hafız İsmail Çoşar'ın vefatı Kütahyalıları üzdü
Hisarcık’ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Hisarcık’ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya ...
Kompozisyon Yazma Yarışması İl Birincisi Dereköy Ortaokulu'ndan
YEREL HABERLER Kompozisyon Yazma Yarışması İl Birincisi Dereköy ...
Başkan Işık, Macaristan'da
YEREL HABERLER Başkan Işık, Macaristan'da
Emet'te iki kurum arasında 'Vasiyetname' protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Emet'te iki kurum arasında 'Vasiyetname' protokolü ...
DPÜSEM ile KUTSO arasında eğitim iş birliği protokolü
YEREL HABERLER DPÜSEM ile KUTSO arasında eğitim iş birliği protokolü
DPÜ’lü öğrenciler, 'Orman Yangınlarıyla Mücadele'de gönüllü oldu
YEREL HABERLER DPÜ’lü öğrenciler, 'Orman Yangınlarıyla Mücadele'de ...
Gedizliler İdlib şehitleri için yürüdü
YEREL HABERLER Gedizliler İdlib şehitleri için yürüdü
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Gediz OSB’nin istihdam hedefi
YEREL HABERLER Gediz OSB’nin istihdam hedefi
Özel öğrenci yönetmenliğinde İdlib için ''Bir ölür bin diriliriz'' isimli kısa film çektiler
YEREL HABERLER Özel öğrenci yönetmenliğinde İdlib için ''Bir ölür ...
Lise öğrencilerine yangın ve deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine yangın ve deprem tatbikatı
Öğrencilere ''İş sağlığı güvenliği'' anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere ''İş sağlığı güvenliği'' anlatıldı
Öğrenciler şehitlikleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Öğrenciler şehitlikleri ziyaret etti
Hisarcık’ta Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşü
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşü
Şaphane tek vücut oldu, şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Şaphane tek vücut oldu, şehitler için yürüdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X