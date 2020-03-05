Hobi olarak başladığı antikacılık, mesleği oldu



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da tarihi eser ve antika eşya toplamaya başlayan Nihat Ceylan (42), antikacılığı meslek haline getirip kurduğu atölyesinde, eski plak ve gramofonları yenileyip, atıl malzemelerden oluşturduğu ahşap kutularla yeniden günümüze taşıyor. Hala işlerini hobi heyecanıyla yaptığını ifade eden Ceylan, "Yaklaşık 25 sene önce bu bir hobiydi, antika eşya alıp satarken bugün bizim mesleğimiz haline geldi. Ama hobi tadında yaptığım için en keyifli olan kısmı bu" dedi.

Kütahya´da oturan Nihat Ceylan, yaklaşık 25 yıl önce antika merakı nedeniyle kullanılmış eski eşyalar ve antikalar biriktirmeye başladı. Daha sonra antika almak için gittikleri bir arkadaşının evinde polis baskını sonucu 11 gün cezaevinde kalan Ceylan, tahliye olduktan sonra atölye açmaya karar verdi. Kütahya´da antika tamiri ve alım-satımı işleri yapan Ceylan, hobi olarak başladığı antikacılığın mesleği haline geldiğini söyledi. Eski kullanılmış eşyaları orijinal parçalarla yenileyip yeniden günümüze taşımaya çalıştığını anlatan Ceylan, "Antikaya ve eski kültürel eşyalara değer veren birisiyim. Onları yaşatmak için gayret gösteriyorum. Yaklaşık 25 senelik halk dilinde tarihi eser sevdam var. Bizim atalardan kalmış bireysel ve ortak kullanım eşyalarımız var. Bu eserleri insanlar bir şekilde atıl vaziyette bırakıyor. Atasından kalmıştır, dedesinden daha büyüklerden kalmıştır. İnsanlar bunlara özen göstermeden çatı aralarını, bodrumlara, samanlıklara koyuyor ve biz de bunları elimize geçtiği sürüce restorasyonlarını yaparak kişilere tekrar kazandırıyoruz" dedi.

'AĞIRLIKLI OLARAK RESTORASYON YAPIYORUZ'

Kütahya´da bu anlamda tamir yapan tek kişi olduğunu ifade eden Nihat Ceylan, insanların elindeki çalışmayan eserleri ya birilerine hediye ettiklerini ya da eskiciye verdiklerini söyledi. Etraftan topladığı antikaları yenilemenin ayrı bir keyif olduğunu belirten Ceylan, "Bir şekilde bizim elimize ulaşıyor ve bunları insanlara kazandırıyoruz. Burada ağırlıklı olarak restorasyon yapıyoruz. Aynı zamanda insanlara burayı tanıtmak için çaba gösteriyoruz. İnsanlar eski müziğin tadını alıp tekrardan bu müziklerle geçmişlerini yad ediyorlar. Kütahya genç bir nüfusa sahip büyük bir üniversitemiz var, gençler gezerken gözlerine takılıyor ve burada müzik dinlemeye geliyorlar. Modern müziğin uzağına gidiyorlar retro müziğe ciddi bir dönüş var. 25 sene önce bu bir hobiydi antika eşya alıp satarken bugün bizim mesleğimiz haline geldi. Ama hobi tadında yaptığım için en keyifli olan kısmı bu. Böylelikle atölyemizi kurduk. Bizim amacımız atıl olanı tekrardan ayağa kaldırmak ve biz bunu başarıyoruz. Eski plak ve gramofonları restore edip atıl malzemelerden oluşturduğum ahşap kutularla yeniden günümüze taşımaya çalışıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-03-05 08:02:49



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