Hisarcık MYO’da “Kariyer Planlama ve İş Yaşamına Hazırlık” semineri

DPÜKAMER ve İŞKUR‘un ortaklaşa düzenlediği Kariyer Planlaması ve İş Yaşamına Hazırlık Seminerlerinin 20192020 Akademik Yılı Bahar Döneminde Hisarcık Meslek Yüksekokulunda devam edildi.

Meslek Yüksekokulu M.Ali Tahtalı Amfisinde düzenlenen Kariyer Planlaması ve İş Yaşamına Hazırlık Seminerine, (Kariyer Planlama, Etkili İletişim, İş Yaşamına Hazırlık, Mülakat Teknikleri, İş arama Becerileri ve CV Yazma) Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, Müdür Yardımcıları Arif Emre Şen ve Burak Kavaslar, Yüksekokul Sekreteri Arif Köylü, Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Hüseyin Yılmaz, Öğretim Görevlileri, Kariyer ve Gelişim Topluluğu öğrencileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak Üniversite Rektörlüğü bünyesinde yeni kurulan ve faaliyetlerine 26 Kasım 2018 itibariyle başlayan Kariyer ve Mezun Merkezi hakkında bilgi veren Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, bunun yanında Bedesten’de yeni hizmet noktasında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Daha sonra İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Neşe Ayğahoğlu, öğrencilere etkili iletişim, özgeçmiş hazırlama (cv), mülakat teknikleri, iş arama becerileri konularında bilgi verdi.

Ayğahoğlu tarafından öğrencilere iş olanakları, girişimcilik kursları, staj projeleri ve diğer İŞKUR hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu arada öğrencilerin İŞKUR’ a kayıt olmaları sağlandı. Ayrıca öğrencilere; Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, Girişimcilik Eğitim Programları, Kendi İşini Kurma Projeleri, Çalışanların Mesleki Eğitimi, Toplum Yararına Programlar (TYP) konularında eğitimler verildi.

Seminer sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, konuşmacılar Ebeoğlugil ve Ayğahoğlu’na teşekkür ederek yaptıkları katkılar ve ilgili faaliyetlerin Üniversitenin tüm birimlerinde yaygınlaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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